Ehliyetsiz sürücü, yolun karşısına geçmeye çalışan aileye çarptı: 3 yaralı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde ehliyetsiz sürücü, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı.
Feci kaza saat 00.00 sıralarında Turgutalp Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Elif B. yönetimindeki 16 BGU 612 plakalı hafif ticari araç, Malazgirt Caddesi'ne dönüş yaptığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Hacer K. (48), Cengiz K. (56) ile Meryem Betül K.’ya (11) çarptı.
Kaza sonucu 3 kişi yaralandı. O sırada kaza yerinden geçen polis çevik kuvvet ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yapıp yol güvenliğini sağladı. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındı.
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Kaza sonrası ehliyetsiz araç sürdüğü tespit edilen Elif B.’ye trafik ekipleri tarafından 12 bin 977 lira cezai işlem uygulandı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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