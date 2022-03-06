Ehliyetsiz sürücüye 6 bin TL ceza uygulandı
Konya'da 'dur' ihtarına uymayıp minibüsüyle kaçan sürücü Mehmet Emre Şal, sıkı takiple yakalandı. Ehliyetsiz olduğu için kaçtığı anlaşılan Şal'a toplam 6 bin 750 TL ceza kesildi.
Konya'daki olay, saat 03.00 sıralarında Sahibi Ata Mahallesi'nde meydana geldi.
Devriye görevi yapan polis, şüphelendiği Mehmet Emre Şal idaresindeki minibüsü durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan Şal kaçınca polis ekipleri takip etti.
Polis, Başarılı Caddesi'nde minibüsü durdurdu. Ehliyetsiz olduğu için kaçtığı anlaşılan Şal'a, 'ehliyetsiz araç kullanmak', 'dur ihtarına uymamak', 'kırmızı ışıkta geçmek' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçlarından 6 bin 750 TL idari para cezası uygulandı.
Minibüs de trafikten men edildi.
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