Maskesinde gizlediği düzenekle ehliyet sınavında kopya çeken kişi yakalandı
Maltepe'de maskesinin içine kurduğu düzenekle ehliyet sınavında kopya çektiği gerekçesiyle gözaltına alınan kişi adliyeye sevk edildi.
Aydınevler Mahallesi'nde bir ortaokulda yapılan ehliyet sınavında 65 yaşındaki K.Ö'nün hareketlerinden şüphelenen görevliler, yaptıkları incelemede bu kişinin maskesinin içinde bir düzenek gizlediğini belirledi.
Bunun üzerine okulda görevli polis memurlarına haber verildi.
Kopya çektiği tespit edilen K.Ö'nün yapılan üst aramasında, maske içerisinde gizlenmiş halde bir adet mikrofon, iki batarya, kablo, verici mekanizması ile sol kulakta dinleme cihazı ve ayakkabısının içinde de telefon hattı bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli, hakkında "6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan işlem yapılarak adliyeye sevk edildi.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
En Çok Okunan Haberler
- Ukraynalı gazeteci Rusya yanlısı milletvekiline saldırdı
- Yıldız futbolcu Balotelli'ye ödül!
- Göz muayenesi beyindeki rahatsızlıkları belirleyebiliyor
- Zamanda yolculuğa çıkaran 'Nostaljik Müze'
- 'Travma sonrası stres bozukluğuna dikkat'
- Brad Pitt, Angelina Jolie'ye dava açtı
- Kemerin içinden kılıç çıktı
- 'Kronik ağrı sendromu psikolojiyi de etkileyebilir'
- ‘Tezer Özlü’den Leylâ Erbil’e Mektuplar’
- Seray Şahiner’in anlatı aynasına yansıyan...