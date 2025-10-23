EHP’den 16 yaşındaki çocuk işçi Mustafa Eti için eylem: “Fabrikada değil, okulda olması gerekirdi”

Eylemde konuşan EHP Merkez Komite Üyesi Feyzanur Yılmaz, Mustafa Eti’nin ölümünün bir kaza değil, yoksulluk ve sömürü düzeninin sonucu olduğunu söyledi. Yılmaz “Mustafa 16 yaşındaydı ama çalışmak zorundaydı. Onun yeri fabrika değil, okul olmalıydı. Bu ülkenin milyonlarca çocuğu gibi Mustafa da yoksulluğun ve iktidarın politikalarının kurbanı oldu,” dedi.

“BU DÜZEN ÇOCUKLARI İŞÇİLEŞTİRİYOR”

Milli Eğitim Bakanlığı’nın sorumluluğuna dikkat çekerek, “Çocukların zorunlu eğitime erişimini sağlamak yerine MESEM’ler aracılığıyla çocuk işçiliğini aklıyorlar. Çalışma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı, çocuk emeğini ucuz iş gücü haline getiren politikalarda ortaklaşıyor,” ifadelerini kullandı. Yılmaz, Mustafa Eti’nin ölümüyle ilgili olarak devlet kurumlarına sorularımızı yanıtlayın diyerek seslendi: “Mustafa neden çalışmak zorunda kaldı, okuluna devam edebiliyor muydu, kayıtlı bir işçi miydi, iş güvenliği önlemleri alınmış mıydı? Bu soruların yanıtlanmasını istiyoruz. Ancak biliyoruz ki bu sorular yalnızca Mustafa için değil, çalışmak zorunda bırakılan binlerce çocuk için sorulmalı.”

“BU DÜZEN DEĞİŞMELİ”

Konuşmada yoksulluğun gençleri farklı biçimlerde yok oluşa sürüklediği vurgulanarak, “Bir yanda 16 yaşında çalışırken ölen gençler var, diğer yanda çeteleşmeye itilenler. Yoksul mahallelerin gençleri aynı düzenin iki farklı sonucunu yaşıyor. Çözüm, emekçi halkın örgütlü mücadelesidir.” denildi.