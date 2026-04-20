Ek tedbirler velilere bildirildi: Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta gerçekleşen okul saldırılarının ardından İçişleri Bakanlığı, eğitim kurumlarında güvenlik önlemlerini artırdı.

Bu kapsamda polis ekipleri okullarda görev yapmayı sürdürürken, okul yönetimleri de hafta sonu boyunca hem sosyal medya hem de WhatsApp grupları üzerinden aldıkları yeni tedbirleri veli ve öğrencilerle paylaştı.

OKULLARA FORMASIZ GİRİŞ YOK

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinde yer alan habere göre alınacak önlemler şöyle:

Birçok okulda öğrencilerin okula yalnızca okul kıyafetiyle gelmesi zorunlu hale getirildi.

Okul çevresinde kontrolsüz giriş-çıkışların önüne geçmek amacıyla, özellikle sabah saatlerinde velilerin okul bahçesine girmesine izin verilmeyeceği belirtildi.

Okul saatleri içerisinde öğretmen, öğrenci ve görevli personel dışında hiç kimse okul binasına alınmayacağı belirtilirken veliler yalnızca randevu sistemi üzerinden ve kimlik ibraz ederek okula giriş yapabilecek.

Veliler, öğrencilerin eşyalarını sınıfa bırakmak yerine güvenlik noktasına teslim edecek; eşyalar öğretmenler tarafından alınacak.

Eğitim materyalleri dışında herhangi bir eşya okula getirilmeyecek.

Öğrencilerin cep telefonu, akıllı saat ve tablet ile okula gelmeleri birçok okulda yasaklandı.

"VELİLERİN OKUL BAHÇESİNDE BEKLEMESİNE İZİN VERİLMEYECEK"

Veliler, zil çaldıktan sonra belirlenen bekleme alanında öğrencilerini alacak; öğrencisini alan velinin okul bahçesinde beklemesine izin verilmeyecek.

Öğrencinin erken alınması gereken durumlarda işlemlerin yalnızca okul idaresi bilgisi dahilinde yapılacak, hastane randevuları için ise önceden sınıf öğretmenine bilgi verilmesi zorunlu olacak.