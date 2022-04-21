Eker’den Arapça süt paketi tartışmasıyla ilgili açıklama
Sosyal medyada bir kullanıcı, benzin istasyonundaki marketten aldığını iddia ettiği Eker marka sütün kutusunun bir tarafında Arapça yazılar yer aldığını paylaştı. Şirketten yapılan açıklamada, "Ürün Avrupa ve Ortadoğu bölgelerinde de satılıyor" denildi.
Bir sosyal medya kullanıcısı tarafından satın alınan Eker marka süt ambalajındaki yazıların Arapça olduğu paylaşarak duruma tepki gösterildi. Bazı sosyal medya kullanıcıları Eker ürünlerine karşı boykot çağrısı yaparken konuyla ilgili Eker'den açıklama geldi.
Eker, süt kutusunda Arapça ifadelerin yer alması üzerine açıklama yaptı. Firmadan yapılan açıklamada “Merhaba, Söz konusu ürün Avrupa ve Ortadoğu bölgelerinde de satıldığından ön yüzünde tamamen Türkçe, arka yüzünde farklı dillerde ürün bilgileri yer almaktadır" denildi.
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