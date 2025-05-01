Ekili tarlasını savundu, saldırıya uğradı: Erkan’a saldıranlar serbest
okat Turhal’da ekili arazisinde izinsiz koyun otlatıldığını gören Karadeniz Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Muharrem Erkan, uyarıda bulununca üç kişi tarafından darp edilerek hastanelik edildi. Gözaltına alınan saldırganlar serbest bırakıldı.
Tokat Turhal’da ekili tarlasında koyun sürüsünün otlatıldığını gören Karadeniz Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Muharrem Erkan, üç kişinin saldırısıyla yaralandı. Kendisini darp edip yaralayan şahıslar hakkında şikâyetçi olan Erkan, Cumhuriyet’e konuştu.
Erkan, “Bu tarla bizim atadan kalma tapulu mülkümüz, bu şahıslar sürülerini otlatacak başka bir yer kalmadı mı gelip ekili arazide otlatıyorlar? Hangi çağda yaşıyoruz, burası derebeylik mi? Bölgede tanınan, bilinen bir insanım ve şiddete, haksızlığa, kanunsuzluğa karşıyım. Bu şahıslar beni tanıyorlar ve hem arazimize zarar veriyor hem de bana saldırarak hastanelik ediyorlar” dedi.
Şikâyet üzerine gözaltına alınan Aslan Utkun, oğlu Serkan Utkun ve yeğeni Gazi Utkun karakoldaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
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