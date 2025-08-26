Ekipler baskın yaptı! Malatya'da uyuşturucu ve silah operasyonu: 4 gözaltı

Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından şüphe üzerine durdurulan iki şahsın üzerinde yapılan aramada 16 bin 385 adet sentetik ecza maddesi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 34 bin 75 TL nakit para ele geçirildi.

Öte yandan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah ticareti ve temini yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen teknik takip sonucu, bir yolcu otobüsünde yapılan aramalarda 10 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

4 GÖZALTI

Her iki operasyonda da gözaltına alınan toplam 4 şüpheli hakkında Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda işlem başlatıldı.