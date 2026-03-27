Ekipler gaz maskesiyle girdi iki günde temizledi: Evden 7 kamyonet çöp çıktı

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Koyuncu Mahallesi’nde bulunan 10 katlı bir apartmanın zemin katında yalnız yaşayan 60 yaşlarındaki bir kadının dairesinden gelen kötü kokular üzerine komşuları ihbarda bulundu. Bunun üzerine adrese giden Erdemli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 3-4 yıl önce eşi vefat ettiği için yalnız kalan yaşlı kadının dairesinin çöp eve dönüştüğünü gördü. Kaptığı enfeksiyon nedeniyle hastalanan kadın ilçe devlet hastanesine sevk edilirken, eve Erdemli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Zabıta ekiplerinin ve kadına tahsis edilen vasisi gözetiminde koku nedeniyle eve gaz maskesi ile girmek zoruna kalan temizlik işçileri 2 gün süren çalışma yaptı. İlk gün 5, ikinci gün ise 2 kamyonet çöp çıkarıldı.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan kadının tedavisinin sürdüğü bildirildi.