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Ekipler müdahale etmişti: Balıkesir'deki orman yangını ikinci gününde söndürüldü

Ekipler müdahale etmişti: Balıkesir'deki orman yangını ikinci gününde söndürüldü

6.07.2026 13:05:00
Güncellenme:
AA
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Ekipler müdahale etmişti: Balıkesir'deki orman yangını ikinci gününde söndürüldü

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde dün çıkan ve çevredeki mahalleleri etkileyen orman yangını kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
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Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde dün çıkan orman yangını, kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Bereketli Mahallesi yakınlarında çıkan ve Konakpınar, Çaparlı, Ataköy mahalleleri çevresinde etkili olan orman yangınını söndürme çalışmaları dünden bu yana devam etti.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bu arada Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de yangında hasara uğrayan tarlalardaki mahsullere ilişkin tespit çalışmaları yürütüyor.

"YANGININ NASIL ÇIKTIĞINI BİLEN YOK"

Konakpınar Mahallesi sakinlerinden Remzi Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının Bereketli Mahallesi yakınlarında daha çok etkili olduğunu söyledi.

Mahalledeki bir hayvan damında da hasar oluştuğunu anlatan Çakır, "Yangının nasıl çıktığını bilen yok, Konakpınar, Çaparlı'ya kadar dayandı. Uçaklar, dozerler, makineler sağ olsunlar, kurtardılar" diye konuştu.

İlgili Konular: #Yangın #Balıkesir