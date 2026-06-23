Ekipler müdahale etti: Çanakkale'de tarım alanında çıkan yangın kontrol altına alındı

Çanakkale'de tarım alanında çıkan yangın ekipler tarafından kontrol altına alındı.

Özbek köyü yakınlarındaki buğday ekili tarım alanında, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

İhbarla olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Havadan 2 uçak, 1 helikopter, karadan ise çok sayıda arazöz ve orman işçisi ile alevlere müdahale edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yarım saatlik çaba sonucu alevler, saat 11.00 sıralarında kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. İncelemede; kuşların elektrik tellerine çarpması sonucu, oluşan kıvılcımla yangının çıktığı belirlendi.