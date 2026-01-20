Ekiplerden Edirne'de 'kaçak tütün' operasyonu: 4 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenlendi.

İmalathaneye dönüştürüldüğü anlaşılan evde yapılan aramada 3 makaron doldurma makinesi, 1 kompresör, 140 bin doldurulmuş makaron, 1 milyon 10 bin boş makaron, 2 ton kıyılmış tütün, 136 paket tütün ve çok sayıda kilitli boş ambalaj paketi ile 1 tütün kurutma düzeneği ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.