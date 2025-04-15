Ekiplerden Hatay'da operasyon: 8 kaçak göçmen yakalandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 8 yabancı uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Ekiplerden Hatay'da operasyon: 8 kaçak göçmen yakalandı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 15.04.2025 - 09:09

Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Ekinciler Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen bir otomobili durdurdu. Ekiplerin araçta bulduğu yabancı uyruklu 8 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi.

TUTUKLANDI

Göçmenlerin ülkeye girişini sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan R.K. tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


Etiketler: #hatay

İlgili Haberler

Hatay'da depremzedeler 5 aydır 'elektriksiz' yaşıyor: '3 gün içinde geleceğiz dediler, 5 ay oldu...'

Hatay'da depremzedeler 5 aydır 'elektriksiz' yaşıyor: '3 gün içinde geleceğiz dediler, 5 ay oldu...'
Hatayspor skoru koruyamadı: Gaziantep FK, 2 maç sonra kazandı!

Hatayspor skoru koruyamadı: Gaziantep FK, 2 maç sonra kazandı!
Yolların ayrılacağı iddia edilmişti: Hatayspor'dan Murat Şahin açıklaması!

Yolların ayrılacağı iddia edilmişti: Hatayspor'dan Murat Şahin açıklaması!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler