Ekiplerden Hatay'da operasyon: 8 kaçak göçmen yakalandı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 8 yabancı uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Ekinciler Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen bir otomobili durdurdu. Ekiplerin araçta bulduğu yabancı uyruklu 8 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi.
TUTUKLANDI
Göçmenlerin ülkeye girişini sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan R.K. tutuklandı.
Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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