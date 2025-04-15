Ekiplerden Hatay'da operasyon: 8 kaçak göçmen yakalandı

Yayınlanma: 15.04.2025 - 09:09

Güncelleme: 15.04.2025 - 09:10

Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Ekinciler Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen bir otomobili durdurdu. Ekiplerin araçta bulduğu yabancı uyruklu 8 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi.

TUTUKLANDI

Göçmenlerin ülkeye girişini sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan R.K. tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.