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Ekiplerden Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

Ekiplerden Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

22.06.2026 10:53:00
Güncellenme:
DHA
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Ekiplerden Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

Malatya'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli, tutuklandı.
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte 19-21 Haziran tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

Harekete geçen ekipler, 6 ikamet ve 7 kişi üzerinde arama gerçekleştirildi.

TUTUKLANDILAR

Aramalarda, 125 sentetik hap, 46 uyuşturucu hap, 30 gram kannabinoid ham maddesi, 6 gram esrar, 3 ruhsatsız tabanca ve 3 tüfek ele geçirildi; 7 kişi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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