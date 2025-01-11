Ekiplerden Tunceli merkezli 'dolandırıcılık' operasyonu: 4 zanlı tutuklandı

Tunceli merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Ekiplerden Tunceli merkezli 'dolandırıcılık' operasyonu: 4 zanlı tutuklandı
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AA
Yayınlanma: 11.01.2025 - 18:21

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kentteki bir vatandaşın sahte alışveriş sitesi üzerinden dolandırıldığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda Tunceli, Mersin ve Gaziantep'te belirledikleri adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyerek 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

4 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Etiketler: #Tunceli #dolandırıcılık #dolandırıcı

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