CHP Tunceli Gençlik Kolları Başkanı'ndan İYİ Partili Ünal Karaman'a 'yasak av' tepkisi

Yayınlanma: 16.12.2024 - 17:37

Güncelleme: 16.12.2024 - 17:37

Tunceli’nin Pertek ilçesine bağlı Kolonkaya köyünde, jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekipleri geçen günlerde, Elazığ yönünden botla gelerek kaçak avcılık yapan şahısların olduğu ihbarı üzerine harekete geçmişti.

Jandarmayı gören şahısların Elazığ istikametine doğru kaçması üzerine jandarmanın ısrarlı takibi sonucu bot durdurulmuştu. Kaçan şahısların arasında İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman'ın da olduğu öğrenilmişti.

Olaya ilişkin tutanak tutulurken aralarında milletvekilinin de bulunduğu şahıslara 650 bin lira ceza kesilmişti.

Yaşanan olayın ardından CHP Tunceli Gençlik Kolları Başkanı Akın Demir, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklama ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a çağrı yaptı.

"DOĞANIN BIR EMANETİ..."

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Dağ keçileri, bölgemizin doğal zenginliği olmanın ötesinde, Alevi inancında kutsal sayılmakta ve doğanın bir emaneti olarak görülmektedir.

Meclis çatısı altında halkımızı temsil eden milletvekillerinden, doğayı ve yerel inanç değerlerini koruma konusunda örnek bir tutum sergilemelerini beklemek en doğal hakkımızdır. Ancak bu olay, bu beklentimizi derinden sarsmıştır.

Sayın Başkan,

"DUYARLILIKLA YAKLAŞMASINI TALEP EDİYORUZ"

Yaşanan bu olayın hiçbir şekilde mazur görülemeyeceğini vurguluyor ve TBMM’nin konuya duyarlılıkla yaklaşmasını talep ediyoruz. İlgili milletvekili hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını, TBMM’nin bu konuda net bir tavır almasını ve kamuoyuna bir açıklama yapılmasını bekliyoruz. Ayrıca, milletvekillerine yönelik farkındalık artırıcı çalışmalar yapılması gerektiğini öneriyoruz.

Bu konuda göstereceğiniz hassasiyet, hem Tunceli halkının acısını hafifletecek hem de doğaya ve inanca olan saygıyı güçlendirecektir. Sessizlik, bu tür bir eylemi onaylamak anlamına gelir. Halkımızın değerlerini ve doğanın korunmasını gözeten tedbirlerin alınması, toplumsal barışı ve güveni güçlendirecektir."