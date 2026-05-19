Ekmek almak için evden çıktı, otobüs durağında oturur vaziyette ölü bulundu

19.05.2026 12:08:00
İHA
Elazığ'da sabah saatlerinde ekmek almak için evden çıkan yaşlı bir adam dinlenmek amacıyla oturduğu otobüs durağında yurttaşlar tarafından oturur vaziyette hayatını kaybetmiş olarak bulundu.
Olay, sabah saatlerinde İcadiye Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sabah erken saatlerde ekmek almak amacıyla evinden dışarı çıkan yaşlı bir adam, yol üzerindeki otobüs durağında dinlenmek için oturdu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Durakta şahsın uzun süre hareketsiz ve oturur vaziyette durduğunu fark eden çevredeki yurttaşlar, durumundan şüphelenerek yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay Yeri İnceleme ekipleri, cadde ve durak çevresinde detaylı inceleme gerçekleştirdi. Yaşlı adamın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

