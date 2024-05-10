Ekmek fırınında cinayet: Silahlı saldırıda öldü
Bingöl’de arkadaşını ziyaret için gittiği ekmek fırınında silahlı saldırıya uğrayan Bülent Oney (52), hayatını kaybetti.
Kültür Mahallesi’nde, dün gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi, fırında çalışan arkadaşını ziyaret eden Bülent Oney’i takip edip, tabancayla ateş etti.
Oney baş ve bacağına isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, şüpheli kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
İlk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Bülent Oney, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Oney'in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.
İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Rabia Topuz, yoğun bakıma kaldırıldı
- 'Bir müddet sonra parti kurarlar bundan emin olun'
- Sertab Erener yeniden Eurovision'da
- Hafize Gaye Erkan geri dönüyor!
- Yeni randevu sistemi pazartesi başlıyor
- Firmadan açıklama!
- 'Sarayı göremiyoruz ama alınan belediyeleri görüyoruz'
- Eğitim-Bir-Sen’in paylaşımı tepki çekti!
- Uçağı kadın pilotun indirdiği ortaya çıktı
- AKP'den CHP'ye geçen Çekmeköy'de yeni dönem