Ekmek fırınında cinayet: Silahlı saldırıda öldü

Yayınlanma: 10.05.2024 - 09:37

Güncelleme: 10.05.2024 - 09:39

Kültür Mahallesi’nde, dün gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi, fırında çalışan arkadaşını ziyaret eden Bülent Oney’i takip edip, tabancayla ateş etti.

Oney baş ve bacağına isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, şüpheli kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

İlk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Bülent Oney, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Oney'in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.