Okul müdürü cinayetinde yeni gelişme: Savcılık ifadesi ortaya çıktı

Yayınlanma: 08.05.2024 - 16:54

Güncelleme: 08.05.2024 - 16:54

Alibeyköy Mahallesi Beste Sokak'taki özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'a (74) silahla ateş ederek öldürdüğü gerekçesiyle "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Suça Sürklenen Çocuk (SÇÇ) Y. K.'nin savcılık ifadesi ortaya çıktı.

Avukatı Eşliğinde savcılığa ifade veren SÇÇ Y. K., eylemi gerçekleştiren kişinin kendisi olduğunu, 2023 yılında başka bir okuldan olayın yaşandığı özel okulun 12. sınıfına kayıt yaptırdığını, burada çeşitli sebeplerden hakkında disiplin cezalarının verildiğini, kendisinin ise bu disiplin cezalarını imzalamak istemediğini, hatırlamadığı bir tarihte aldığı disiplin cezaları nedeniyle annesi N. K.'nin okuşa geldiğini öğrendiğini anlattı.

SÇÇ Y. K., okul müdürü İbrahim Okutan'ın odasına gittiğini, annesine Arapça bir şeyler söylemek istediği sırada İbrahim Okutanın kendisine, "Burası Türkiye Cumhuriyeti, benim okulumda kimse bu şekilde başka dil konuşamaz" dediğini ve annesine ise hakaret ettiğini iddia etti. Okul müdürüyle aralarında tartışma yaşandığını da savcılıkta anlatan SÇÇ Y. K., tartışmanın detayını hatırlamadığını ancak fiziki bir tartışma olmadığını, okum müdürü Okutan'ın annesinin üzerine yürüdüğünü ve kendilerinin ise polisi çağırdıklarını öne sürdü.

Yaşanan bu olaydan sonra bir daha okula gitmediğini söyleyen SÇÇ Y. K., İbrahim Okutan'ı da daha sonra görmediğini, okula ödedikleri parayı da geri alamadıklarını söyledi.

"GELİP DÖVSEM İYİ OLMAZ MI"

SÇÇ Y. K., yaşananları kendisine yediremediğini söyleyerek, "Olaydan bir gün önce, yani Bir benzin istasyonundayken olayın yaşandığı okuldan bir öğrenciyi gördüğünü, bunun üzerine okul müdürüyle yaşadığı olayı hatırladığını, İbrahim Okutan'ın hala okulda çalışıp çalışmadığını sorduğunu, diğer öğrencinin ise hala o okulda görev yaptığını söylediğini, kendisinin ise, "Gelip dövsem iyi olmaz mı" dediğini, diğer öğrencinin karşılık olarak, "Çok iyi olur kanka, karnına vurursun. Bacağına vurursan ölmez, karnına sık" dediğini anlattı.

TABANCAYI 10 BİN TL'YE ALMIŞ

SÇÇ Y. K., cinayette kullandığı silahı Mehmet Koçak isimli şahıstan 10 bin TL karşılığında aldığını ve olay günü okula gitmeye karar verdiğini anlattı. Annesine börek almaya gittiğini söyleyerek evden ayrıldığını, okula gideceğinden kimsenin haberinin olmadığını, benzin istasyonunda karşılaştığı arkadaşının da olayı gerçekleştireceğinden haberi olmadığını, okula gittiğinde hızlı bir şekilde İbrahim Okutan'ın odasına gittiğini, amacının ayaklarından vurmak olduğunu, Okutan'ın ise silahı almak için hamle yaptığı sırada silahı havaya kaldıracakken kendisine vuracağını düşünerek koluna ateş ettiğini, iki kez de karnına ateş ettiğini, sonrasında ise hızlı adımlarla okuldan çıktığını, kimsenin peşinden gitmemesi için de silahı yere doğrultarak, "Peşimden gelmeyin" dediğini, amacının öldürmek olmadığını, dövmek olduğunu savcılığa anlattı.

CİNAYETTEN SONRA EVE BÖREK GÖTÜRDÜ

Börek alarak eve gittiğini anlatan SÇÇ Y. K., daha sonra olayda kullandığı tabancayı ve telefonunu Alibeyköy Barajı'na attığını, sosyal medya hesabından paylaştığı, başkasına ait olan "Kafasına sıktım" şeklindeki ses kaydını olaydan iki gün önce paylaştığını ve ifadesinde adı geçen şahısların böyle bir eylemde bulunacağını bilmediğini ve pişman olduğunu söyledi.