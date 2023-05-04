Ekmekten kemik çıktı: Bakkalın savunması pes dedirtti

Tekirdağ'da bir marketten aldığı ekmeğin içinden kemik çıkınca durumu bakkala bildiren yurttaş, aldığı cevap karşısında şok oldu.

İHA
Yayınlanma: 04.05.2023 - 17:39
Ekmekten kemik çıktı: Bakkalın savunması pes dedirtti
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren bir bakkaldan satın alınan ekmeğin içinden çıkan kemik, görenleri şaşkına çevirdi.

Çerkezköy Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan bakkaldan ekmek alan F.G., akşam yemeğinde ekmeğin yanında duran cismin, eşi E.G.’nin fark etmesi üzerine kemik olduğunu anladı. 

"GAYET NORMAL"

F.G. isimli yurttaş, ekmeği aldığı işletmeye gittiğinde ise işletmecinin özür dilemek ve muhatap fırına bilgi vermek yerine iddiaya göre "Olabilir, kemik de çıkar, kıl da çıkar, gayet normal" sözü karşısında ikinci şoku yaşadı. Bu durum karşısında çözümü zabıtaya mail atmakta ve Çerkezköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bilgi vermekte bulan yurttaş, “Yediğimiz ekmeğin hangi şartlarda üretildiğini kimler kontrol ediyor bilmiyorum ama bu ekmekleri satanların tavır ve sorumlulukları da aynen üretenler gibi olmalı” diyerek yetkilileri göreve davet etti. 


tekirdağ Ekmek

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