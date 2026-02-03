Ekol TV'de dikkat çeken gelişme: Yönetim kurulunda yeni isimler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ekol Medya’ya başlatılan soruşturma sonrası yeni bir gelişme yaşandı.

Medyaradar'ın aktardığına göre, soruşturma haberlerinin başladığı gün eski Jandarma Genel Komutanı Emekli Orgeneral Arif Çetin Ekol Medya yönetiminden çıktı.

Ekol medyaya çatısı altında yayın yapan Ekran haber, muhabir İlker Turak’a, Darp Haber, Ekol TV Ankara Büro çalışanlarından Eray Görgülü'ye, YouTube kanalı ise kanalda Ekol TV'de sabah programı yapan Ferhat Murat'a devredildi.

2024 yılında Emrah Doğru'nun yönetimine giren Ekol Medya Anonim şirketi, Youtube’da spor yayınları yapan Bişar Özbey ve İzmir'de yaşayan Mirza Ekici'ye devredildi.

Özbey ve Ekici'nin görev süreleri İstanbul Ticaret Gazetesindeki ilana göre 26 Ocak 2029’da sona erecek. Aynı ilanda Emrah Doğru için de ''Görev süresi sona erdi'' ifadelerine yer verildi.

“EKOL TV’NİN FREKANSINI SATIN ALMAK İSTİYORUZ”

Kanalın sadece stüdyosunu ve kamera sistemini kullanacağını belirten Bişar Özbey, Youtube kanalını TV kanalına çevirmeyi planladığını ifade ederek, "Biz Ekol TV’yi almadık. Bizim haberle işimiz olmaz. Biz sadece kanalın kamera sistemi. Stüdyolarını kullanma ve olursa da Ekol TV’nin frekansını satın almak istiyoruz. Satın alırsak da YouTube kanalımızı televizyon kanalına çevirmeyi planlıyoruz. Bizim YouTube yayınlarımız sporla alakalı olduğu için dolayısıyla spor yayınları yapmayı amaçlıyoruz. Ticaret Sicil Gazetesi’ndeki ilanın amacı da bu. Bir kere daha söylüyorum. Biz Ekol TV’yi satın almadık” ifadelerini kullandı.