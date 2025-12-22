Ekol TV, yaklaşık iki yıldır sürdürdüğü yayın hayatını sonlandırma kararı aldığını açıkladı. Peki, Ekol TV kapandı mı? Ekol TV neden kapandı?

EKOL TV NEDEN KAPANDI?

Kanal tarafından yapılan açıklamada, son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmaların mali yapıyı olumsuz etkilediği vurgulandı. Yönetim kurulu, yapılan değerlendirmeler sonucunda ekonomik sürdürülebilirliğin sağlanamadığını belirterek yayını sonlandırma kararı aldığını duyurdu.

Kanalın kamuoyuyla paylaştığı resmî açıklama şöyle:

"Ekol TV Haber Kanalı, yaklaşık iki yıldır izleyicilerimizin yoğun ilgisi ve takdiriyle yayın hayatını sürdürmüştür. Hiç şüphesiz çalışanlarımızın özverili, fedakâr ve olağanüstü emekleri sayesinde bu başarı sürekli artan bir ivme ile devam etmiştir.

Son dönemde gelişen sermaye yapısı ve değişimler, ekonomik sürdürülebilirliği olumsuz yönde etkilemiştir. Bu doğrultuda, yönetim kurulumuz tarafından gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. Maalesef gelinen aşamada kanalımızın faaliyetlerini sonlandırma kararı alınmıştır.

Bugüne kadar emek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza ve bizlere güvenerek teveccühte bulunan değerli izleyicilerimize en içten sevgilerimizi ve şükranlarımızı sunarız."

KÜÇÜLME KARARI ALMIŞTI

Kanal, en son 2025 Ekim ayında küçülme ve yüzlerce gazetecinin işsiz bırakılacağı haberi ile gündeme gelmişti.