Ekonomi politikalarının faturası ücretsiz ulaşımın kısıtlanmasıyla emeklilere kesildi

Yayınlanma: 22.08.2023 - 04:00

Güncelleme: 22.08.2023 - 04:00

Ankara Tabip Odası (ATO) Başkanı Muharrem Baytemür, bu tür kısıtlamaların yanlış olduğunu belirterek “65 yaş üzeri yurttaşların hayata katılımı, hem fiziksel hem de ruhsal sağlıkları açısından tıbbi bir gereklilik” dedi.

Enflasyonist ekonomi politikalarının halka ve emeklilere fatura edilmemesi gerektiğinin altını çizen Baytemür, “Emeklilerden muayene parası, ilaç bedeli gibi sağlık kesintisi yapılmamalı. Temel kamu hizmetlerinden ücretsiz yararlanmalılar” ifadelerini kullandı.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şube Başkanı Kubilay Yalçınkaya da en düşük SSK emekli maaşının 2002’de asgari ücretin 1.4 katıyken, bugün asgari ücretin yüzde 66 seviyesine indiğine, en düşük emekli sandığı emekli maaşının ise 2002’de asgari ücretin 2 katıyken bugün yüzde 76 seviyesine inmiş olduğuna dikkat çekerek “Emeklilerimiz, AKP’nin politikaları nedeniyle sosyal yardıma mahkûm oldular. Bir de sosyal desteği kesmek, kursağındakini de almaktır” dedi.

‘GİDİŞ-GELİŞ 70 TL’

Emeklilerin yeterli beslenme olanaklarına kavuşmaması nedeniyle daha fazla sağlık hizmetine ihtiyaç duyduğunu kaydeden Yalçınkaya, “Şehir merkezlerindeki hastaneleri kapatıp insanları uzaktaki şehir hastanesine yönlendirdiler. Ulaşılabilir semt poliklinikleri kapatıldı, ikinci basamak ve üçüncü basamak sağlık tesisleri kapatıldı. Şehir hastanesine gidiş-geliş en az 70 TL’yi buluyor” diye konuştu.

