Ekonomik değil vicdan krizi

Yayınlanma: 19.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 19.01.2025 - 04:00

1 Ocak 2024’te 249 TL olan 33’lü bir bebek bezi, bir yıl içinde 749 TL’ye yükseldi. Aynı şekilde, 249 TL olan bir devam sütü bugün 399 TL’ye çıktı.

Konuya ilişkin CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, “Bebek bezinden eğitime, ekmekten kiraya. Türkiye’de yaşamak artık lüks oldu. Anneler, çocuklarına mama yerine şekerli su ya da pirinç lapası vermek zorunda kalıyor. Bunu hangi vicdan kabul edebilir? Bu sadece bir ekonomik kriz değil, aynı zamanda bir vicdan krizidir” dedi.

‘ÇAĞRILAR HALKTAN KOPUK’

CHP’li Kış, “Bu ülkede artık çocuk sahibi olmak cesaret istiyor. Çünkü bir çocuğun sağlıklı büyümesi için gereken her şey fahiş fiyatlarla ulaşılmaz hale geldi” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “en az üç çocuk” söylemini anımsatan Kış, “Bu söylem 2008 yılına dayanıyor. O dönem doğurganlık oranı 2.18 iken, bugün 1.5’e düştü. Halkın ekonomik olarak ayakta kalmakta zorlandığı bir ülkede, iktidarın yaptığı bu çağrılar halkın gerçeklerinden ne kadar kopuk olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.