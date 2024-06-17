Ekonomik kriz kurbanı da vurdu

Yayınlanma: 17.06.2024 - 11:59

Güncelleme: 17.06.2024 - 11:59

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, yaşanan ekonomik kriz ile birlikte yurttaşın alım gücünün düştüğünü bunun da kurban satışlarını etkilediğini söyledi. Artan fiyatlarla birlikte hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvan satışında gerileme olduğunun altını çizen Polat, 2021 yılında 1 milyon sınırında olan büyükbaş kurbanlık sayısının bu yıl 700 bine, 2 milyon 800 bin olan küçükbaş kurbanlık sayısının da 2 milyon 500 binlere düştüğünü söyledi. Polat, geçen yıl ki satış rakamlarının gerisinde kalınmasına rağmen geçen yıl toplam 70 milyar olan kurbanlık ödeme bedelinin bu yıl 110 milyarı bulacağının öngörüldüğünü aktardı.

BESİCİLER FİYATLAR DÜŞÜRDÜ

Satışların azalması ile birlikte Doğu Anadolu ve diğer bölgelerden kurbanlık getiren besicilerin dönüş masraflarının da etkisi ile son haftada fiyat düşürdüğüne vurgu yapan Polat, buna rağmen satıcıların kurbanlıklara bakan çok ama alan yok diyerek bekledikleri satışları gerçekleştiremediklerini söyledi.

Besicilerin başta yem olmak üzere işçilik, veteriner, ilaç, elektrik, nakliye vb. gibi masraflarında meydana gelen artışların kurbanlık fiyatlarını arttırdığını belirten Polat, “Canlı kilogram fiyatlarına bakıldığında geçen yıla göre, büyükbaşta yüzde 140, küçükbaşta ise yüzde 103 oranında artmıştır. Ortalama fiyat kilogram başına büyükbaşta 61 liradan 147 liraya, küçükbaşta ise 63 liradan 129 liraya çıkmıştır. Maalesef ne satıcılar bekledikleri satışları gerçekleştirilebilmiş ne de vatandaşlarımız kurbanlık alabilmiştir” diye konuştu.

“HAYVAN SAYIMIZ AZALIYOR”

Geçtiğimiz yıl canlı hayvan sayısında bir önceki yıla göre büyükbaş sayısında 400 bin küçükbaş sayısında 4 milyon olmak üzere 4,5 milyon düşüş olduğuna vurgu yapan Polat, “Bu durumu Brezilya’dan ve Uruguay’dan kurbanlık ithal ederek çözmeye çalışan iktidar, yerli üreticimiz ve besicimize verilen destekleri arttırması ile ancak çözülebilir” dedi.