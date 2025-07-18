Ekonomik krizin yansıması: Google Maps'te 'satılık böbrek' pazarı!

Türkiye'de milyonlarca yurttaş, derinleşen ekonomik krizin ağırlığı altında her geçen gün daha fazla ediliyor.

BirGün'den Merve Atıcı'nın haberine göre toplumda böbrek sağlığı konusunda farkındalık yaratmak, erken tanı ve tedaviye erişimi kolaylaştırmak amacıyla faaliyet yürüten Türk Böbrek Vakfı (TBV), yurttaşların yaşadığı ekonomik çıkmazı gözler önüne seren beklenmedik bir tabloyla karşı karşıya kaldı.

Google Maps üzerinden vakfa yapılan yorumlarda çok sayıda kişi, böbreğini satmak istediğini ifade etti.

Yasadışı olmasına rağmen, böbreğini satmak zorunda kaldığını belirten bu yurttaşlar, ülkedeki yoksulluğun ulaştığı vahim noktayı çarpıcı biçimde ortaya koyuyor.