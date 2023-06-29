Ekonomist Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken 'eşek' paylaşımı: Sucuk yemeyin...

Yayınlanma: 29.06.2023 - 18:42

Güncelleme: 29.06.2023 - 18:42

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, bu defa ekonomiye dair yorumlarının dışında dikkat çeken bir tavsiyede bulundu. Sosyal medya hesabından TÜİK tarafından açıklanan eşek sayılarıyla ilgili bir bilgiyi paylaşan Demirtaş, yurttaşlara kısa bir tavsiyede bulundu.

Demirtaş, Türkiye'deki son 31 yıllık verilerini kaynak göstererek "Sucuk Yemeyin…" tavsiyesinde bulundu.

İŞTE YILLAR İÇİNDE EŞEK SAYILARI

Demirtaş'ın ilgili gönderisinde yer alan Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yıllara göre Türkiye'deki eşek sayısı: