Ekonomist Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken 'eşek' paylaşımı: Sucuk yemeyin...
Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Türkiye'deki eşek sayısına ilişkin yaptığı paylaşımda yurttaşlara, "Sucuk yemeyin" tavsiyesinde bulundu. Demirtaş'ın paylaştığı bilgilere göre Türkiye'de 2001'de 943 bin 751 olan eşek sayısı, 2022'de 86 bin 455'e kadar düştü.
Prof. Dr. Özgür Demirtaş, bu defa ekonomiye dair yorumlarının dışında dikkat çeken bir tavsiyede bulundu. Sosyal medya hesabından TÜİK tarafından açıklanan eşek sayılarıyla ilgili bir bilgiyi paylaşan Demirtaş, yurttaşlara kısa bir tavsiyede bulundu.
Demirtaş, Türkiye'deki son 31 yıllık verilerini kaynak göstererek "Sucuk Yemeyin…" tavsiyesinde bulundu.
İŞTE YILLAR İÇİNDE EŞEK SAYILARI
Demirtaş'ın ilgili gönderisinde yer alan Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yıllara göre Türkiye'deki eşek sayısı:
- 1991: 943 bin 751
- 1995: 731 bin
- 2000: 489 bin
- 2005: 341 bin 377
- 2010: 211 bin 529
- 2015: 155 bin 158
- 2020: 108 bin 346
- 2021: 98 bin 809
- 2022: 86 bin 455
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