Ekonomist Prof. Küçüközmen: Durarak, bekleyerek ekonomik sorunlar çözülmez!

24 Ekim 2022 Pazartesi, 10:25

Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) Baş Ekonomisti, İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Coşkun Küçüközmen, ulusal ve küresel ekonomiyi değerlendirdi.

Pandemi sonrası hareketli bir yaz geçirdiklerini söyleyen Prof. Küçüközmen, ancak enflasyon kontrol altına alınamadığı için enflasyon ile ücretler arasındaki ilişkinin ücretler aleyhine geliştiğini ifade etti. Hükümetin kuru kontrol altında tutarak büyümeye ağırlık verme stratejisinin tuttuğunu, büyümenin sağlandığını ifade eden Prof. Küçüközmen, “Evet kuru bir nebze sabit tuttuk, büyümeyi sağladık ama bunun bize maliyetine de bakmak lazım. Merkez bankası net döviz rezervi swaplar dahil ekside” diye konuştu.

Hükümetin enflasyona dair bir yol haritası açıklamadığını söyleyen Küçüközmen, “Genel olarak kamudan kimse konuşmuyor. Herkes bir üst makama bakıyor. Böyle olunca yürütülen bir plan, program, strateji varsa da kamuoyu bunu bilmiyor. Ancak görüntü durarak, bekleyerek bir şeylerin düzelmesi isteniyor ancak durarak, bekleyerek hiçbir sorun çözülmez” ifadelerini kullandı.

“ÜFE FİYATA YANSIMAMIŞ ZAM DEMEK”

ÜFE’nin çok yüksek olduğunu, bunun anlamının fiyatlara henüz yansımamış zam anlamına geldiğini ifade eden Prof. Küçüközmen, “İnşaat maliyetleri çok arttı, gıda da aynı durum söz konusu. Mesela süt büyük sorun, üretici süt veren hayvanlarını kesime gönderiyor, çünkü fiyat üretim maliyetini karşılamıyor. Bir çok üründe böyle, bu da üretimin önünde bir engel. Bu durum gerçekten ciddi bir problem” dedi.

“TÜRKİYE ENERJİ KORİDORU OLMALI”

Dış borcun da arttığını vurgulayan Prof. Küçüközmen, Rusya Ukrayna Savaşı’nın etkilerini de değerlendirdi. 2014 yılında bir kitaba katkıda bulunduklarını, o tarihlerde Türkiye acaba bir doğalgaz merkezi olabilir mi diye bir tespit yaptıklarını söyleyen Küçüközmen, “Türkiye stratejik bir noktada. Coğrafyası da bu nakil hatlarının geçirilmesi anlamında uygun. Bu fırsatları kaçırırsanız fiyatlara seyirci kalırsınız. Türkiye uzlaşmacı bir tarzda, doğru ilişkileri kurarak bir enerji koridoru olmalı” diye konuştu.