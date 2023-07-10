Ekonomist Şeref Oğuz yazdı: ‘İktidarın yerel seçim yatırımları düşük gelirlileri zor durumda bırakacak’

Yayınlanma: 10.07.2023 - 11:28

Güncelleme: 10.07.2023 - 11:28

Ekonomist Dr. Şeref Oğuz, Ekonomim’de yayımlanan yazısında AKP iktidarının yerel seçim maliyetini analiz etti.

İktidarın temel söyleminin kaybettiği büyükşehirleri geri almak olduğuna dikkat çeken Oğuz “Misal sadece İstanbul için genel seçim faturası kadar ek ulufe gerekecek. Bu yaklaşımla iktidarın İstanbul ederi; en az 1 trilyon lira… Bu kaynak elbette bütçe açığına ilave yük getirecek. Yetmeyecek Merkez Bankası Banknot Matbaası, filigranlı kağıt stoklarını tüketircesine gıcır gıcır para basacak” diye yazdı.

“Bu geçici bir popülizm mi?” sorusunu soran Oğuz “Özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerin geri alınması için gözden çıkarılacak olan tahmini 2 trilyon lira gibi bir kaynak oluşturulacak. Ancak bu; sadece seçim stratejisi gereği yapılan bir para dağıtımı olur. Bu kaynaklar, gerçek ihtiyaçlarımızı karşılamak veya hizmetlerin iyileştirilmesi için kullanılmak yerine, geçici bir popülizm rüzgârı estirmek amacıyla harcanacak gibi görünüyor” dedi.

Oğuz’un yazısının devamı ise şu şekilde:

“Seçim döneminde yaşanan bu para dağıtımı, iktidar partisinin gerçek sorunlarla başa çıkmaktan ziyade, iktidarı sürdürme hırsını önceliklendirdiğini gösteriyor. Seçimlerde kullanılan bu popülist yaklaşım, uzun vadeli sürdürülebilirlik ve ekonomik istikrar gibi önemli meselelerin göz ardı edilmesine yol açıyor.

“DÜŞÜK GELİRLİLERİ DAHA DA ZOR DURUMDA BIRAKACAK”

Düşük gelir gruplarının korunması, sosyal adaletin sağlanması ve gelir eşitsizliklerinin azaltılması açısından büyük önem taşır. Ancak son KDV zammı gibi politika adımları, düşük gelirli bireyleri daha da zor durumda bırakacak nitelikte.

Bu durum, dezavantajlı fakir fukara daha fazla mali yük altına girmesine ve hayat pahalılığının daha fazla hissedilmesine neden olacak. Bir bakıma zaten bozuk olan gelir dağılımı, hükümetin seçim gailesi sebebiyle çok daha bozulacak, zengin daha zengin, fakir daha fukara hale getirilmiş olacak.

Ayrıca, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) özetindeki sinyaller de bize enflasyonun düşmeyeceğini gösteriyor. Ödenen maliyetlerin karşılığında enflasyonun düşmemesi, ekonomik istikrarın sağlanması ve insanların satın alma gücünün korunması açısından ciddi bir sorun teşkil ediyor.

Netice; popülizm tuzağı toplumun büyük kesimini kalıcı fukaralığa iterken ekonomi ağır yara alacak.”