Ekrandaki alevleri gördü: Yangın çıktı sanarak itfaiyeyi aradı!

Olay, 5 Mayıs akşam saatlerinde Gürpınar Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 6 katlı bir binada yaşayan aile, arefe günü geceyi film izleyerek geçirmek istedi.

Dev ekranda aksiyon filmi izleyen ailenin evinden yansıyan alevli sahneler, komşular tarafından yangın sanıldı.





Durumu fark eden bir komşu, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yangın ihbarında bulundu. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, yangın olmadığını ve görüntülerin dev ekrandaki filmden kaynaklandığını anlayınca olay yerinden ayrıldı.