Ekranların tanıdık siması kanal sahibi oldu... İşte detayları
Ünlü hukuk profesörü Ersan Şen'in televizyon kanalı kurduğu ve çalışmalara başladığı ortaya çıktı.
Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen'in televizyon kanalı kurmak için çalışmalar yürüttüğü öğrenildi.
Medyaradar'ın haberine göre, Şen ve kanal yöneticileri önümüzdeki haftadan itibaren sektörde çalışan birçok isme teklif götürmeye hazırlanıyor.
Yeni kurulan kanalın isminin ise Ekol TV olduğu belirtildi. Kanal için binanın tutulduğu ve çalışmaları başlanıldığı öğrenildi. Ekol TV’nin yayın hayatına Ocak 2024’te başlayacağı öğrenildi.
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