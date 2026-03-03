Ekrem İmamoğlu 2 bin 352 yıla kadar hapis istemi ile yargılanıyor: İBB davasında duruşma düzeni belli oldu

Mahkeme, salona 20 ulusal ve 5 uluslararası olmak üzere toplam 25 basın mensubunun alınacağını duyurdu. Aynı basın kuruluşundan yalnızca bir gazeteciye izin verileceği belirtildi.

Salona alınmayan basın mensuplarının ise duruşmayı ayrı odalarda ekran aracılığıyla takip edebileceği kaydedildi.

İLK DURUŞMA 9 MART'TA

Davanın ilk duruşması 9 Mart Pazartesi günü saat 10.00’da başlayacak.

Mahkeme, duruşma öncesinde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri Cezaevi Müdürlüğü, Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü’ne müzekkere gönderdi.

SANIK BAŞINA 3 MÜDAFİ SINIRI

Mahkeme yazısında, her sanığın en fazla üç müdafi ile temsil edilebileceği belirtildi.

Avukatlara ayrılan bölümün yetersiz kalması halinde izleyici bölümünün bir kısmının sanık müdafilerine tahsis edilebileceği ifade edildi.

Duruşma salonuna sanıklar, müdafiler, basın mensupları ve görevliler alındıktan sonra, fiziki imkanlar çerçevesinde öncelikle her sanığın birinci derece yakınının ve diğer izleyicilerin salona kabul edileceği kaydedildi.