Ekrem İmamoğlu: '3 eski bakan fısıltılarla Erdoğan'ı anlattı'

22 Nisan 2022 Cuma, 08:17

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yürüttüğü dönemde, Anavatan Partili eski bakanlarla yaşadığı olayları aktararak, AKP'ye uyarılarda bulundu. İmamoğlu, "İstanbul'un 39 ilçesini araştırıyoruz. İstanbul'da en önde oldukları ilçelerde bile 10-15 puan kaybetmiş durumdalar" dedi.

“BU ŞEHRE YETMEDİ Mİ İHANETLERİNİZ?”



Sözcü'den Özlem Güvemli'ye konuşan İmamoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Atatürk Havalimanı'nın Millet Bahçesi'ne dönüştüreceklerine ilişkin sözlerini değerlendirdi; “Çok yanlış buluyorum. Gazetede gördüm, bir fotoğraf, PDF'de yemyeşil yapılmış bir fotoğrafla yeşil alan yapıyoruz. İlkokul öğrencisine versek güler. Biz 100 metrekare, 500 metrekare bir alanın bile yarışmasını yapıyoruz. Sen 3 milyon metrekare için ‘başlıyorum' diyorsun. Kiminle konuştun?” diye konuştu.

İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Bahsettiğimiz bu kötü akıl, kara bulutun dağılması lazım bu şehrin ve bu ülkenin üzerinden. Bedeli çok ağır oluyor. Bunu İBB ile konuştun mu? Çıkıp bir lansmanını yaptın mı? ‘Ey 16 milyon İstanbullu, böyle bir proje hazırladık' dedin mi? Tartıştırdın mı? Aynı Kanal İstanbul'daki gibi, mal kaçırır gibi. Akşamdan sabaha binlik planlar, akşamdan sabaha 18 uygulaması, akşamdan sabaha 5 binlik planlar. Bu nedir ya? Harıl harıl, gürül gürül nereye koşuyorsunuz? Hangi prensiplere uygun bu? Bu şehre yetmedi mi ihanetleriniz? Yeni ihanetler. Sen yola çıksan zaten ancak verdiğin zararla kalırsın, bir sene sonra zaten gidiyorsun. Bir nefes al, bir dur, sakin ol"

“PANDEMİNİN BİZE 4 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE MALİYETİ OLDU”

Göreve gelirken planladıkları noktada olmadıklarını, “Keşke olabilseydik” diyerek ifade eden İmamoğlu, “Pandemi süreci bizi yordu, finans desteği almadan geçirdik. Pandeminin bize 4 milyar liranın üzerinde maliyeti oldu. Biz 2020 yılında 20 milyon turist hedefliyorduk, 4-5 milyonla tamamlandı. Bütün bunları üst üste koyduğumuzda tahmin ettiğimiz gibi geçti deme şansımız yok. Engellemeler olmasaydı, kamu yönetimi, kamu kurumları arasında ilişki terbiyesi, ilişki kabiliyeti yeterince iyi olsaydı, siyasi nezaketsizlik ya da bir seçimi kaybetmenin travmaları bu kadar büyük olmasaydı bütün olumsuz koşullara rağmen yaptıklarımızın en az yüzde 30-40 daha üstüne iş koyardım” ifadelerini kullandı.

“İSTANBUL'A KÖTÜLÜK YAPMASINLAR”

Öte yandan İBB Başkanı, “TBMM'deki belediye metrolarının gelirinde kesinti yapılmasıyla ilgili yasa teklifi” hakkında da şöyle konuştu:

“El insaf, vicdan diye dua edeceğiz şu anda bu teklif yasalaşırsa. Çünkü gerçekten İBB'ye ve İstanbul halkına zarar verir. Ama bu tür zararlar geçici. Görev süresi bir yıldan biraz fazla kalmış olan bir iktidardan bahsediyoruz. Bu tür zarar verici hamleleri ne kadar büyütürlerse alacakları oy ihtimali o kadar aşağı inecek. Bu da bir uyarı benden kendilerine. Kim üstüne alıyorsa, İstanbul'daki parti üyesinden en tepesindeki isme kadar AK Parti'yi uyarıyorum. İstanbul'a kötülük yapmasınlar. Nasıl 3 yıl dayandık, 1-1.5 yıl dayanacak gücümüz var. Türkiye'de iktidar değiştiğinde İstanbul'da işler yoluna girer”

"BİZE BİR ŞEY KAYBETTİRMEZ, ÜLKEMİZ KAYBEDER"

İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında açılan davayla ilgili de konuştu. İmamoğlu, “Benim YSK'ya hakaret diye kabul ettikleri ifademin muhatabı bellidir. Çünkü aynı ifadeyi bana kullanmıştır ve siyasi muhatabıma cevap vermiştim. Ancak ne yazık ki mahkeme tümden yanlış bir karar ile muhataptır. Siyasi değil hukuki bir karar çıkmasını her vatandaş gibi umut ediyorum. Bu tür siyasi hamleler bize bir şey kaybettirmez ancak ülkemiz kaybeder” dedi.

“BAKANLAR FISILTIYLA ERDOĞAN'I ANLATTI”

“Buraya Turgut Özal'ın anmasından geldim. 7-8 eski bakanın elini sıktım. 3 bakanın tek tek fısıldadığı şey neydi biliyor musunuz?” diye soran İmamoğlu, öyle devam etti:

“‘Sayın cumhurbaşkanı İBB başkanıyken İSKİ ile ilgili bir konu var, sizi ziyarete geleceğim dediğinde, 'ne ziyareti, suyun izninin ziyareti mi olur' deyip imzalayıp yolladım' dedi bir tanesi. Bir tanesi ‘Bu nasıl bir akıl, bizim hiç aklımıza gelmezdi bu işler, ben bir imza ile ödemesinin onayını verdim. Bir imza ile hazine onayını verdim' dedi. Ayaküstü Anavatan Partili bakanların fısıldamalarını dinledim”

AKP'YE UYARI

İstanbul'da yaşananların nasıl karşılandığı sorusuna da yanıt veren İmamoğlu; "AK Partili vatandaşların vicdanına sığmadığını görüyorum. İstanbul'un 39 ilçesini araştırıyoruz. İstanbul'da en önde oldukları ilçelerde bile 10-15 puan kaybetmiş durumdalar. Kendilerine oy veren insanların bile en az yüzde 15'i 16'sı 20'si büyükşehir belediyesini engellediklerinin farkında. Aslında bir alarm çalıyorum onlar için. Bu milletin vicdanı derindir. Bu millet bile bile haksızlık yapana çok sevse de sırtını döner, yüzüne bakmaz. Biraz aklı varsa, AK Parti'nin içinde biraz derinlik varsa ‘biz her şeye rağmen düzeleceğiz, toparlayacağız, Türk siyaset tarihinde var olacağız' diyorlarsa İstanbul'daki hatalarında geri dönerler. Yoksa tarihin sayfalarında artı ya da eksi pozitif ya da negatif yazılı bir partiye dönüşür" dedi