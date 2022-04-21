Ekrem İmamoğlu ile paylaşılmayan raporda ne var?

21 Nisan 2022 Perşembe, 09:14

İstanbul Valiliği'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘MOBESE görüntülerinin servis edilmesiyle’ ilgili suç duyurusuna soruşturma izni vermemesi kamuoyunda tepki çekti.

İmamoğlu, ocak ayında İstanbul’da kar yağışının yoğun olduğu saatlerde bir balık restoranında yemek yediği fotoğraf nedeniyle hedef gösterilmişti. Daha sonra mekana girdiğine dair MOBESE kayıtları sosyal medyada yayılmış; avukatları, şikayet dilekçesi sunmuştu.

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, bugünkü yazısında 'soruşturmaya gerek yok' kararının dayanak gösterildiği rapora değindi.

Söz konusu raporun İmamoğlu ile paylaşılmadığına dikkati çeken Erkin, şunları söyledi:

'BU YÖNDE BİR ÇALIŞMA YAPILMADIĞINI ÖĞRENDİM'

"Raporda gizlilik kararı var ve tırnak içi cümle veremiyorum. Ancak ulaştığım bilgilere göre MOBESE raporu 38 sayfa. Raporda, görüntüleri yayımlayanların ifadeleri, görüntülerin MOBESE kamerasından alınmadığı anlatılmış. Ekrem İmamoğlu'nun, ‘MOBESE'yle ilgili log ve kullanıcı kayıtlarının incelenmesini istiyoruz’ talebinin kabul görmediği ve rapora göre bu yönde bir çalışma yapılmadığını öğrendim"

Erkin log kaydı ile ilgili 'bir sistemdeki olayların, saat, kullanıcı adı ve eylem cinsinden otomatik olarak kaydedilmesi işlemi' bilgisini aktardı.

KEMAL POLAT: ALTYAPI VE KULLANICI LOGLARI İNCELENMELİ

Erkin, İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat'ın ön inceleme raporuyla ilgili olarak şu ifadelerini aktardı:

“… 027-G-34SRY-0 numaralı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları üzerinde yeterince inceleme yapılmadığını görüyoruz. Bu kameralar, kapalı devre çalışan ve yetkilendirilmiş personel dışında herhangi bir kimsenin erişemeyeceği görüntüler… Altyapı ve kullanıcı loglarının incelenmesiyle, suç duyurumuza konu görüntülerin elde edildiği direkteki görüntülerin online olarak mı, manuel olarak mı indirildiği… Kim tarafından indirildiği veya servis edildiği ortaya çıkarılmalı. Olay gününe ait görevli bilgilerinden de yararlanılmalı”