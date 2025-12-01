Ekrem İmamoğlu Özgür Özel'in 'A takımını' selamladı: 'CHP Türkiye’ye hazır, Türkiye CHP’ye hazır'

Tutuklanan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı'na ilişkin olarak, "Başarılarıyla partimize güç katacaklarına inancım tam. CHP Türkiye’ye hazır, Türkiye CHP’ye hazır" ifadesini kullandı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "CHP 39. Kurultayı’nda seçilen tüm Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerini, tüm yol arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. İktidara giden yolda çok önemli bir sorumluluk üstlendiler. Başarılarıyla partimize güç katacaklarına inancım tam. CHP Türkiye’ye hazır, Türkiye CHP’ye hazır" ifadelerini kullandı.

YENİLENEN KADROLAR

CHP'nin yeni yönetimine eklenen isimler arasında ekonomi kadroları için ekonomist Güldem Atabay, vergi uzmanı Ozan Bingöl, eski TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, ekonomist Kerim Rota, iş insanı Oya Ünlü Kızıl ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun başdanışmanı Serkan Özcan gibi isimler öne çıktı. Hukuk ve adalet tarafında da Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz, İlhan Cihaner gibi isimler yer aldı. Ayrıca partide önceki yönetimlerde de görev alan CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre’nin yeniden listeye girdiği görüldü. Partinin yeni sağlık kadrosunda da Türkiye Veteriner Hekimler Birliği’nin 50. Dönem Başkanı Murat Arslan ve Diş Hekimi Nihat Dağ yer aldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la uzun yıllar çalışan Volkan Memduh Gültekin de yine listede yer alan isimlerden oldu.

MERKEZ YÖNETİM KURULU LİSTEDE

Partinin dış politika kadrolarında Büyükelçi Ömer Kaya Türkmen ve Prof. Dr. Barış Övgün’ün adı ön plana çıktı. Bunun dışında anahtar listede, CHP’de daha önce genel sekreterlik yapan Bihlun Tamaylıgil gibi tecrübeli isimlerin yanında, Cansel Çiftçi gibi genç ve yeni isimler de yer aldı. Ayrıca Sanatçı Arif Sağ’ın oğlu sanatçı Tolga Sağ da listeye yazıldı. Öte yandan; partinin Merkez Yönetim Kurulu’nda yer alan genel başkan yardımcıların tamamı, Özel’in anahtar listesinde aday gösterildi. Buna karşın, bazı isimler Parti Meclisi’nde görev alsa bile Merkez Yönetim Kurulu’nda olmayacak ve bu kurultayda tüzüğe işlenen Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nde çalışmalarına devam edecek.

YDK’DE 8 DEĞİŞİKLİK

Dün partinin Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) için de seçim yapıldı. Başta YDK Başkanı Turan Taşkın Özer olmak üzere, Süleyman Bülbül, Hümeyra Akkuş Sandıkcı, Ayça Akpek Şenay, Deniz Çakır, Aysemin Gülmez ve Remzi Kazmaz listedeki yerini korudu. YDK’deki 8 kişi ise değişti.

CHP'nin yeni Parti Meclisi, Yüksek Disiplin Kurulu ve Bilim Kültür Sanat Platformu listelerinde şu isimler yer aldı:

PM TAM LİSTE

Polat Şaroğlu, Ozan Bingöl, Ali Gökçek, Gamze Taşcıer, Deniz Yavuzyılmaz, Yankı Bağcıoğlu, Namık Tan, Baran Seyhan, Mahir Yüksel, Canan Taşer, Deniz Yücel, Mehmet Necati Yağcı, Erhan Adem, Saniye Barut, Cavit Arı, Yalçın Karatepe, Süreyya Öneş Derici, Ozan Işık, Evrim Rızvanoğlu, Cansel Çiftçi, Ozan Varal, Zeynel Emre, Berk Kılıç, Gökçe Gökçen, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Emre Yılmaz, Murat Bakan, Ednan Arslan, Mahmut Tanal, Ali Abbas Ertürk, Kübra Gökdemir, Selin Sayek Böke, Bihlun Tamaylıgil, Zeliha Aksaz Şahbaz, Tuğçe Hilal Özkan, Hikmet Erbilgin, Pınar Uzun Okakın, Özgür Karabat, Ensar Aytekin, Turgay Özcan, Nazan Güneysu, Barış Övgün, Asiye Ergül, Nihat Dağ, Bedirhan Berk Doğru, Uygar Parçal, İsmail Atakan Ünver, Elif Leyla Gümüş, Ulaş Karasu, Gülşah Deniz Atalar, Mehmet Salih Uzun, Burhanettin Bulut, Bahattin Bahadır Erdem, Melisa Uğraş, Ecevit Keleş, Baki Aydöner, İlhan Cihaner, Sinem Kırçiçek, Suat Özçağdaş, Gökan Zeybek, Uğurcan İrak, Önder Kurnaz, Engin Özkoç, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Sercan Çığgın, Burcu Mazıcıoğlu, Sevgi Kılıç, Volkan Memduh Gültekin, Aylin Nazlıaka.

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU

Aliye Timisi Ersever, Ayça Akpek Şenay, Yasemin Reçber, Erbil Aydınlık, Deniz Çakır, Hümeyra Akkuş Sandıkcı, Aliye Coşar, Süleyman Bülbül, Turan Taşkın Özer, Aysemin Gülmez, Mesut Kırşanlı, Erdoğan Kılıç, Remzi Kazmaz, Oğuzhan Cenan, Ali Narin.

BİLİM KÜLTÜR SANAT PLATFORMU

Şule Özsoy Boyunsuz, Oya Ünlü Kızıl, Emine Uçak Erdoğan, Kerim Rota, Güldem Atabay, Murat Arslan, Ömer Kaya Türkmen, Serkan Özcan, Tolga Sağ, Emre Kartaloğlu.