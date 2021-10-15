Ekrem İmamoğlu: 'Çok yakın zamanlarda gelmeyi diliyorum...'

15 Ekim 2021 Cuma, 15:36

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu; Elazığ’da 24 Ocak 2020’de yaşanan depremde ağır hasar alarak yıkılan Gazi Meslek Lisesi’nin yeniden yapımı için hazırlanan protokolün imzalanması için eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte bulunduğu Elazığ’da önce Fevzi Çakmak Cemevi’ni ziyaret etti. Elazığlılar, burada İmamoğlu’nu “Ekrem Gakko hoş geldin” pankartı ile karşıladı.

İmamoğlu’na CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan da eşlik etti.

İmamoğlu, burada; kendisine hediye edilen sekiz köşeli kasketi takarak, şunları söyledi:

“Gazi Meslek Lisesi’ni sizler adına, İstanbullu 16 milyon hemşerilerim adına temelini atmaya geldik. Çok kıymetli il başkanımız, değerli yol arkadaşlarımız, dostlarımız, hanımefendiler beyefendiler. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah güzel bir Elazığ günü olsun. Elazığ’a hep güzel vesilelerle gelelim inşallah.

Elazığ’da en güzel duyguların beslendiği ve filizlendiği yurtsever insanlarımızın inşallah güzel bir geleceğe imza attığı, çağdaş bir güzellikle buluştuğu, çok yakın zamanlarda böylesi bir Elazığ’ı selamlaya gelmeyi diliyorum. Elazığ’da da memleketimizin her yerinde de her şey çok güzel olacak. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum.”