Ekrem İmamoğlu: 'Çok yakın zamanlarda gelmeyi diliyorum...'
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gazi Meslek Lisesi’nin temel atma töreni için bulunduğu Elazığ’da; “Elazığ’da yurtsever insanlarımızın güzel bir geleceğe imza attığı çok yakın zamanlarda Elazığ’ı selamlamaya gelmeyi diliyorum. Elazığ’da da memleketimizin her yerinde de her şey çok güzel olacak” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu; Elazığ’da 24 Ocak 2020’de yaşanan depremde ağır hasar alarak yıkılan Gazi Meslek Lisesi’nin yeniden yapımı için hazırlanan protokolün imzalanması için eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte bulunduğu Elazığ’da önce Fevzi Çakmak Cemevi’ni ziyaret etti. Elazığlılar, burada İmamoğlu’nu “Ekrem Gakko hoş geldin” pankartı ile karşıladı.
İmamoğlu’na CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan da eşlik etti.
İmamoğlu, burada; kendisine hediye edilen sekiz köşeli kasketi takarak, şunları söyledi:
“Gazi Meslek Lisesi’ni sizler adına, İstanbullu 16 milyon hemşerilerim adına temelini atmaya geldik. Çok kıymetli il başkanımız, değerli yol arkadaşlarımız, dostlarımız, hanımefendiler beyefendiler. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah güzel bir Elazığ günü olsun. Elazığ’a hep güzel vesilelerle gelelim inşallah.
Elazığ’da en güzel duyguların beslendiği ve filizlendiği yurtsever insanlarımızın inşallah güzel bir geleceğe imza attığı, çağdaş bir güzellikle buluştuğu, çok yakın zamanlarda böylesi bir Elazığ’ı selamlaya gelmeyi diliyorum. Elazığ’da da memleketimizin her yerinde de her şey çok güzel olacak. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum.”
Video Haberler
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
En Çok Okunan Haberler
- Motorin ve benzine büyük zam
- Sedat Peker'den yeni 'SADAT' iddiaları
- Erdoğan'dan randevu istediler!
- Katliamda 'savcılık kılını kıpırdatmadı'
- Akşener'den Erdoğan'a zor soru
- Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nda!
- Akaryakıt istasyonlarında çift hane hazırlığı
- Zamlar 'minik', benzin pahalı değilmiş!
- TÜGVA, Kim Milyoner Olmak İster'e de el atmış
- İşte peşkeşin sıralı tam listesi