Ekrem İmamoğlu duyurdu: İBB, depremde zarar gören liseyi yeniden inşa etti

25.09.2025 00:12:00
Haber Merkezi
İBB tarafından Elazığ’da yapılan Gazi Meslek Teknik Anadolu Lisesi açılışı öncesinde açıklama yapan CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, "Bu açılışa katılmayı çok isterdim. Elazığ depreminde ağır hasar gören Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni büyük ve modern bir eğitim kampüsü olarak yeniden yaptık" dedi.

Elazığ depreminde yıkılan Gazi Meslek Teknik Anadolu Lisesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yeniden inşa edildi.

Lisenin açılışı yarın CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla yapılacak. Açılış öncesi Marmara Cezaevi’nde tutuklu İBB’nin Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu bu açılışa katılmayı çok istediğini açıkladı.

İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı çalışmaları için açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin sosyal medya hesabından yapılan videolu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu açılışa katılmayı çok isterdim. Elazığ depreminde ağır hasar gören Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni büyük ve modern bir eğitim kampüsü olarak yeniden yaptık. Yarın açılışı yapılacak bu örnek eğitim merkezinin Elazığ’a ve çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum.”

