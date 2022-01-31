Ekrem İmamoğlu duyurmuştu, CHP'li belediyeler harekete geçti

31 Ocak 2022 Pazartesi, 22:25

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından projesi ve finansmanı hazırlanan, şehrin batı yakasında 3,5 milyon kişiye hizmet verecek 18,4 km'lik Sefaköy-Beylikdüzü-Tüyap Metrosu, 15 Ocak'ta açıklanan 2022 Cumhurbaşkanlığı Kamu Yatırım Programı'na dahil edilmedi. 1 yıldır onayda bekleyen metronun Cumhurbaşkanlığı programına alınmaması İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tepkisine neden olmuştu. İmamoğlu, “Bütün metrobüs duraklarına, üst geçitlerine yazdıracağım. ‘Ey halkımız sizin metroyla buluşmanızı engelliyorlar.' ‘Sizin 300 tane yeni metrobüs otobüsüyle buluşmanızı engelliyorlar.' Ben bunu bugüne kadar yapmadım, şimdi afişe edeceğim. Şimdi bunları her yere yazacağım ve insanlarımızın duymasını sağlayacağım” açıklamasını yapmıştı.

BELEDİYELERDEN AFİŞLİ TEPKİ

İstanbul’un batı kesiminden bugüne kadar metro yapılmaması ve bu kesimden geçecek olan metro hattına da onay verilmemesine Küçükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt ve Avcılar belediyeleri, ilçelerine astıkları afişlerle tepki gösterdi. Belediyeler, ilçelerindeki belirli yerlere “Metromu istiyorum”, “Metroma engel olma” yazan afişleri astı.

"İSTANBUL HALKI YOK SAYILIYOR"

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, bir video paylaşarak da karara tepki gösterdi. İBB’nin 311 gün yok sayıldığını belirten Çalık, şunları söyledi:

"Metronun geçeceği 6 ilçe de CHP’li başkanlarının yönettiği belediyeler. İktidar bu tavrıyla CHP'li belediyeleri değil, vatandaşı cezalandırıyor. Milyonlarca İstanbullunun hakkı bir imzaya mahkûm edilemez. Toplu taşıma hakkı sırf siyasi puan kaybedilecek diye metro engellenemez. Beylikdüzü'ne gelecek metronun da projesi hazır, finansmanı hazır. Metronun yapımının önünde aslında hiçbir engel kalmadı. Gelin görün ki her şeyi hazır olan metro için 1 yıla yakın süredir imza bekliyoruz. O imza bir türlü verilmiyor. İBB'nin başvurusu tam 311 gün boyunca yok sayılıyor. Konu kamuoyuna yansıyınca ‘belgeler eksik' deniyor. Şimdi soruyorum sizlere, burada yok sayılan İBB midir yoksa İstanbul halkı mı?"