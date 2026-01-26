Ekrem İmamoğlu 'emekli pazar desteğini' duyurdu

Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İBB tarafından 20 bin emekliye yıllık 10 bin lira pazar desteği verileceğini, başvuruların başladığını bildirdi.

Bugüne kadar 10 bin 76 emekliye toplam 100 milyon 760 bin lira destek verdiklerini belirten İmamoğlu, "23 yılda emeklilerimizi bu noktaya getirenler utansın. Biz emeklilerimizin yanındayız. Başlarını öne eğdirmeyeceğiz. Pazar desteğimiz için başvurularınızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Emekli pazar desteğine başvurular bugün (26 Ocak 2026) başladı. Başvurular ALO 153 ve İBB'nin internet sitesinden alınacak.