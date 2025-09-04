Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ekrem İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilmişti: Prof. Dr. Ataay, emeklilik talebinde bulundu!

4.09.2025 11:25:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte diplomaları iptal edilen 28 isim arasında yer alan Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı, üniversitenin talebinin ardından emekliliğini istedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 18 Mart'ta diploması iptal edilen isimler arasında yer alan Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı'nın emekliliğini istediği ortaya çıktı.

Gazeteci Fatih Altaylı'nın aktardığına göre; Türkiye'de aldığı lisans ve doktora diplomaları iptal edilmesine karşın Sorbonne Üniversitesi'nden aldığı doktora diploması geçerliliğini koruyan ve Galatasaray Üniversitesi'nde ders vermeyi sürdüren Ataay, üniversitenin talebi doğrultusunda emeklilik dilekçesi verdi. 

Galatasaray Üniversitesi tarafından emeklilik başvurusu yapması talep edilen Ataay, 50 yaşında öğretim üyeliğini bırakmak zorunda kaldı.

ÖĞRENCİLERİ DESTEK AÇIKLAMASI YAPMIŞTI!

18 Mart'ta alınan kararın ardından Galatasaray Üniversitesi öğrencileri, Prof. Dr. Ataay için üniversitede bir araya gelmiş ve hocalarına destek açıklamasında bulunmuştu. 

Çok sayıda uluslararası hakemli dergide makalesi yayımlanan Ataay, doktora eğitimini Fransa'da Sorbonne Üniversitesi'nde tamamladığı için Dr. unvanını kullanmaya devam edebilecek. 

