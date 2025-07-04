İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne 'Erdoğan' pankartı asıldı!

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkındaki "usulsüz yatay geçiş yaparak diploma aldığı" iddiasıyla başlatılan soruşturmada iddianame tamamlandı.

Savcılık, İmamoğlu hakkında "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçundan siyasi yasak ve 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istedi. İddianamede "Ekrem İmamoğlu diplomayı hileli şekilde aldı ve sahtecilik suçuna iştirak etti" denildi.

8 YIL 9 AYA KADAR HAPİS VE SİYASİ YASAK TALEP EDİLDİ

İddianamede, İmamoğlu hakkında 8 yıl 9 aya kadar hapis ve siyasi yasak istendi. Diploma düzenleme sürecine dahil olduğu düşünülen birçok kişiyle ilgili ayrı bir soruşturma dosyasının yürütüldüğü bilgisi de iddianamede yer aldı.

İddianame Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

REKTÖRLÜĞE "ERDOĞAN" PANKARTI

Öte yandan, İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pankartı asıldı.





NE OLMUŞTU?

İmamoğlu'nun lisans okurken KKTC'deki Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçiş yapmasıyla ilgili 'usülsüzlük' iddiaları yeniden gündeme getirilirken, İmamoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

18 Mart'ta diplomadaki durumu görüşmek üzere toplanan Rektör Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar başkanlığındaki İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, İmamoğlu'nun diplomasının iptal edildiğini duyurdu. İstanbul Üniversitesi, İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verdi.

Karara karşı hamle olarak şu an tutuklu bulunan İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan tarafından "yürütmenin durdurulması" talebiyle 5. İdare Mahkemesi’nde dava açılmıştı. İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili "usulsüzlük olmadığı" yönünde rapor veren İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Köse "sağlık sorunları" gerekçesiyle görevinden istifa etmişti.