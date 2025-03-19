Prof. Dr. Aylin Ataay Saybaşılı kimdir? Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı Naciye Aylin Ataay Saybaşılı'nın diploması neden iptal edildi?

Yayınlanma: 19.03.2025 - 14:28

Güncelleme: 19.03.2025 - 14:28

Ekrem İmamoğlu ile birlikte İstanbul Üniversitesi mezunu olan birçok kişinin diploması iptal edildi. 1990 yılında yatay geçişte yapılan 'usülsüzlük' sebebiyle diploması iptal edilen kişiler arasında Galatasaray Üniversitesi'nden Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı da vardı. Peki, Prof. Dr. Aylin Ataay Saybaşılı kimdir? Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı Naciye Aylin Ataay Saybaşılı'nın diplomaso neden iptal edildi?

AYLİN ATAAY SAYBAŞILI KİMDİR?

Prof. Dr. Aylin Ataay Saybaşılı, 1989 yılında Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra, lisans ve yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamladı. Doktorasını ise İstanbul Üniversitesi ve Fransa’daki Sorbonne Üniversitesi’nde yaptı.

İnsan kaynakları yönetimi üzerine “İnsan Kaynakları Yönetiminde Etki ve Etkinlik” adlı bir kitabı bulunuyor. Bunun dışında, hem akademik hem de öğrencilere yönelik çalışmalara ağırlık veriyor. Düzenlenen oryantasyon programlarında bizzat yer alıyor, öğrencilere dersler ve okul imkanları hakkında bilgi veriyordu.

AYLİN ATAAY SAYBAŞILI'NIN DİPLOMASI İPTAL Mİ OLDU?

Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı'nın lisans diploması, İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edildi. İptal gerekçesi olarak, 1990 yılında yapılan yatay geçiş işlemlerindeki usulsüzlükler gösterildi.

Lisans diplomasının iptali, akademik camiada şaşkınlık yarattı. 'Üniversite diploması olmayan biri nasıl bölüm başkanlığı yapacak?' sorusunu gündeme getirdi. Galatasaray Üniversitesi'nden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.