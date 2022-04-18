Ekrem İmamoğlu'nun avukatından valilik kararına tepki: İzne gerek yok

18 Nisan 2022 Pazartesi, 19:21

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, İmamoğlu’nun yoğun kar yağışının yaşandığı 24 Ocak'ta İngiliz Büyükelçi Chilcott ile yemek yediği restorana giriş ve çıkışını gösteren MOBESE görüntüleriyle ilgili suç duyurusunda bulunmuş ve görüntüleri paylaşanlardan şikayetçi olmuştu.

İstanbul Valiliği, söz konusu görüntülerin MOBESE kamerasından alınmadığına hükmederek, İl Emniyet Müdürlüğü’nde MOBESE’den sorumlu ilgililer hakkında soruşturma yapılmasına izni vermedi.

Avukat Kemal Polat, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, Polis Vazife Salahiyetleri Kanunu'nun Ek 7 ve Jandarma Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un Ek 5'inci maddesi uyarınca teknik araçlarla izleme yapılmasından doğan ihlallerin valilik iznine tabi olmadığını belirterek, Cumhuriyet savcılarınca doğrudan soruşturma yapılması gerektiğini söyledi.

“CUMHURİYET SAVCILARINCA DOĞRUDAN SORUŞTURMA YAPILIR”

Polis Vazife Salahiyetleri Kanunu'nun Ek 7 ve Jandarma Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un Ek 5. maddesi şöyle:

“Bu madde hükümlerine göre yürütülen faaliyetler çerçevesinde elde edilen kayıtlar, birinci fıkrada belirtilen amaçlar dışında kullanılamaz. Elde edilen bilgi ve kayıtların saklanmasında ve korunmasında gizlilik ilkesi geçerlidir. Bu fıkra hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında, görev sırasında veya görevden dolayı işlenmiş olsa bile Cumhuriyet savcılarınca doğrudan soruşturma yapılır.”

"BÖLGEDE BAŞKA KAMERA YOK"

Avukat Kemal Polat, bölgede tek güvenlik kamerası olduğunu ve delil olarak ise güvenlik kamerasının bulunduğu alanın fotoğrafla belgelendikten sonra dava dosyasına konulduğunu belirtti. Polat, Valiliğe yapılan itiraz dilekçesinde de İmamoğlu’nu çeken KGYS kamerasının önünde bulunan kablonun açıkça göründüğüne dikkat çektikleri belirtti. Polat, Valiliğe verdikleri itiraz dilekçesinde şunları kaydettiklerini belirtti:

“Öncelikle belirtmek gerekir ki söz konusu görüntüler, 027-G-34SRY-0 numaralı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına ait görüntülerdir. Ekte sunduğumuz ve olayın hemen ertesinde alınan görüntü ve fotoğraflardan açıkça görüldüğü gibi; müvekkile ait araçların görüntülerinin o açıdan çekilebileceği başka bir kamera bulunmadığı gibi, fotoğraflardan da net olarak görüleceği üzere müvekkile ait araç görüntülerinde görünen kablo, 027-G-34SRY-0 numaralı KGYS kamarasının önünden geçen kablodur. Kamera direği ile çevresinin fotoğraf ve görüntülerinde de bu husus açıkça bellidir.”