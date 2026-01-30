Ekrem İmamoğlu KİPTAŞ açılışına mektup gönderdi:

KİPTAŞ Kaper Sitesi Anahtar Teslim Töreni’nde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, “Herkes biliyor, onların suçu, İstanbul’a layığıyla hizmet etmek, memleketini, vatanını, bayrağını, toprağını, insanını çok sevmekten başka bir şey değil. Onlar özgürlüklerine kavuşana kadar, emanetleri emin ellerde. Biz, yol arkadaşları olarak, bu emanete sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi. Törende, 315 gündür tutulduğu Silivri’deki hücresinden yolladığı mektubu okunan İmamoğlu, “Biliyorsunuz; bugün çirkin iftiralarla, kreşlerimizi karalamaya çalışıyorlar. Bizi milletin gönlünden koparamadıkça, hizmetlerimizi hedefe koyuyorlar. Keşke kötülük düşünmeye harcadıkları yaratıcılıklarını, millete hizmet için kullansalar. Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri’ndeki özenli eğitim anlayışını en iyi, evlatlarını bize emanet eden anneler, babalar bilir” dedi.

Kartal Hürriyet Mahallesi’nde 1988 yılı öncesinde yapılmış ve iki parselden oluşan Kaper Sitesi, 2017 yılında riskli yapı ilan edildi. 16 blok 292 konut bağımsız birimden oluşan Kaper Sitesi’nin hak sahipleri, riskli yapılarını güvenli konutlara dönüştürebilmek için yıllarca çözüm aradı. 2017’de riskli ilan edilen sağlıksız yapılarda yaşamak zorunda kalan yaklaşık 1.200 vatandaş, dönüşüm için müteahhitlerle anlaşma sağladı. Riskli yapılar, 2019 yılında yıkıldı. Ancak yıkımdan sonra, mevzuat değişiklikleri ile süreç adeta kördüğüme dönüştü ve evleri yıkılan hak sahipleri mağdur oldu. Vatandaşlar, 2021 yılında çözüm için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ’a başvurdu. Bu tarihten sonra süreci hızlandıran İBB, KİPTAŞ ve konunun paydaşları ortak çalışmalar sonucunda sahadaki tüm sorunları çözdü. “İstanbul Yenileniyor” kapsamında taslak proje hazırlandı.

TEMELİ 14 NİSAN 2023’TE EKREM İMAMOĞLU ATTI

Şu anda Silivri’de tutulan KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt’un katılımıyla, hak sahipleriyle bilgilendirme toplantısı yapıldı. Ekim 2022’de hak sahipleriyle sözleşmeler imzalanmaya başladı. Her iki parselde de Kasım 2022’de 3’te 2 çoğunluğa ulaşıldı. 24 Şubat 2023 tarihi itibariyle de yüzde 98,19 uzlaşı oranını sağlayan Kaper Sitesi’nin yerine yapılacak olan 7 blok, 590 konut, 6 ticari birim olmak üzere, toplam 596 bağımsız birimden oluşan projenin temeli, 14 Nisan 2023’te, seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt tarafından atıldı. Depreme karşı dirençli evlerine kavuşan Kartal Kaper Sitesi sakinleri, 23 Aralık 2023 tarihinde ise canlı yayında, noter huzurunda çekilen kura ile oturacakları daireleri belirledi.

Yeni proje ile yaklaşık 2 bin 400 vatandaşın güvenle yaşayacağı dairelerin anahtar teslim töreni; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in katılımlarıyla gerçekleştirildi. Site sakinleri ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen anahtar teslim töreninde, Özel, Aslan ve Yüksel birer konuşma yaptı.

İlk konuşmayı Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel yaptı. Yüksel konuşmasında şunları söyledi:

“KAPER SİTESİNDEKİ KOMŞULARIMIZIN GÜVENE İHTİYACI VARDI”

“Kartal'da kentsel dönüşüm uygulamaları yasa çıktığından bugüne kadar Kartal Belediyesi tarafından en iyi şekilde uygulanmaya, bürokrasisi en iyi şekilde çözüm üretmeye ve vatandaşlarının yanında olmaya hep devam etti. Bugüne kadar yaklaşık 7 bin 600 binanın karot numunesini alıp 7 bin 600 binanın riskli yapının yıkılmasını takip edip güvenli bir şekilde inşa edilmelerinin önünü açmış olduk. Yılda ortalama 700 ila bin binanın yıkıldığını buradan söylemek isterim. Bu süreçlerinin birçoğunda özel sektör devreye girmiştir. Tabii ki kamunun diğer birimleri de devreye girdiği oldu. Emlak Konut TOKİ marifetini de yaptığımız projelerimiz oldu. Ama Kaper Sitesi var ki 2017’de başlayan süreç 2019’daki girişimcinin talihsizliği, süreç yönetimindeki eksiklikleri komşularımızın bu durumunu Ekrem Başkanımızla paylaştığımızda KİPTAŞ'ın tam da İstanbul yenileniyor kampanyasının ilk adımlarından bir tanesi de Kaper sitesi oldu. Kaper sitesindeki komşularımızın güvene ihtiyacı vardı. O güveni büyükşehir belediyemiz, KİPTAŞ ve Kartal Belediyesi olarak yerine getirme gayreti içerisinde bulunduk.

“KOMŞULARIMIZIN BİRAZDAN BİRÇOĞUNUN EVİNE GİRECEĞİNİN MUTLULUĞUNU TAŞIYORUZ”

Dönemin KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt'a buradan Silivri'ye önce bir selam yollayalım. Baş mimar sürecin asıl sürükleyicisine talimat veren Ekrem İmamoğlu'na kocaman bir alkışlarımızı yollayalım. Bugün burada aramızda olan sevgili Gürkan şu anki KİPTAŞ Genel Müdürümüz o dönem genel müdür yardımcısıydı projeyi elinde buldu komşularımızla birebir her süreçte ekip arkadaşlarıyla bizlerle birlikte ilgilendi. Bizler de yeni yeni sorumluluklar aldık efendim bu sitede. Çünkü bir sözleşme vardı. O sözleşmenin feshedilmesi gerekiyordu. Kaper ve Kaper gibi birkaç siteden dolayı aslında bu iş Çevre Şehircilik Bakanlığınca artık bir prosedüre, bir kanuna, bir yönetmeliğe bağlandı ve biz belediye yetkisiyle bu sözleşmeyi feshedip yeni sürecin başlaması için sorumluluk aldık. Sürecin içerisinde yüzde 98’lik uyumu görüyorsunuz ama bazen aksaklıklar oluyor. Pay satışına bizler KİPTAŞ'la birlikte hazırlıklarımızı yaptık ve bugün hep birlikte yeni binaların, güvenli binaların sağlandığını ve komşularımızın birazdan birçoğunun evine gireceğinin mutluluğunu taşıyoruz.

“KAPER ASLINDA BİR TÜRKİYE BUGÜN TÜRKİYE'NİN YÜZÜ GÜLDÜ”

Ben Kartal Belediye Başkanı olarak günün en mutlu insanıyım. Komşularımızın artık güvenli evlerinde oturacaklar. Bu anlamda emeği geçen KİPTAŞ'taki arkadaşlarımıza, büyükşehir çalışanlarımıza bu süreci titizlikle takip eden, bugün sonuçlanmasını sağlayan Büyükşehir Başkan Vekilimiz Sayın Nuri Arslan'a tüm büyükşehir çalışanlarına kocaman teşekkür ediyorum ve bir alkış istiyorum. Sayın Genel Başkanım, Hürriyet Mahallesi'ndeyiz. Kartal'ın en büyük mahallelerinden bir tanesi. Dolayısıyla burada yaklaşık 590 konut var. Geçmişinde de iki yüzün üzerinde konut bin 500 komşumuz vardı. Türkiye'nin her yöresinden komşumuz var. Burada tüm sivil toplum örgütlerinin, derneklerinin üyeleri var. Kısacası Kaper aslında bir Türkiye. Bugün Türkiye'nin yüzü güldü. Ben o yüzden bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepimize hayırlı uğurlu olsun diyorum”

Gökhan Yüksel’den sonra İBB Başkanvekili Nuri Aslan söz aldı. Aslan da konuşmasında özetle şu ifadeleri kullandı:

“ONLARIN SUÇU, İSTANBUL’A LAYIĞIYLA HİZMET ETMEK”

“CHP olarak bizim birinci önceliğimiz, insan hayatını korumaktır. Ekrem Başkanımız, 2019’da göreve geldiğinde, ‘Bu şehirde kimse kaderine terk edilmeyecek’ dedi. ‘İstanbul’umuzda artık kentsel dönüşüm rantın değil, insanın lehine olacak’ dedi. Çok net bir irade koydu ortaya. Çok net bir kırmızı çizgi çekti: O kırmızı çizgi, insan hayatıdır. İnsanların mutluluğudur. Bu iradeyle, ‘İstanbul Yenileniyor’ sistemini 2021’de hayata geçirdik. Vatandaşımızı asla yalnız bırakmayan, en şeffaf, en adil şekilde süreçleri yürüten bir modeli ortaya koyduk. Kaper Sitesi hak sahipleri bugün yanımızda, artık rahata erecekler. Tüm bu süreçlerde ailelerimizle kol kola olan, dertlerine derman olmak için çalışan Ekrem Başkanımız da bugün burada olmayı çok isterdi. Fiziken burada olamasa da sizin mutluluğunuzla onun da çok mutlu olduğunu biliyorum. Çünkü biz, İstanbul’a yaptığımız, İstanbulluların yüzünü güldüren her hizmetimizi ibadet olarak görüyoruz. İstanbul’a karşı sorumluluğumuzun farkındayız. Göreceksiniz İstanbul’daki başarımız, Türkiye’ye örnek olacak. 4 Şubat’ta Hatay’da, 5–6 Şubat’ta Adıyaman’da olacağız. Adıyaman’da bir deprem anıtının temelini atacağız. Kaybettiklerimizin anısını sonsuza kadar yaşatacağız. Bugün Ekrem Başkanımız, KİPTAŞ Genel Müdürümüz Ali Kurt, İstanbul’u depreme hazırlayacak şehir plancısı belediye başkanlarımız ve yol arkadaşlarımız haksız ve hukuksuz biçimde özgürlüklerinden alıkonulmuş durumda. Ve herkes biliyor, onların suçu, İstanbul’a layığıyla hizmet etmek, memleketini, vatanını, bayrağını, toprağını, insanını çok sevmekten başka bir şey değil. Onlar özgürlüklerine kavuşana kadar, emanetleri emin ellerde. Biz, yol arkadaşları olarak, bu emanete sahip çıkmaya devam edeceğiz.”

İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın konuşmasından sonra 315 gündür tutulduğu Silivri’deki hücresinden yolladığı mektup da okundu. İmamoğlu, program sunucusu Tuğrul Tuna tarafından okunan mektubunda şunları söyledi:

EKREM İMAMOĞLU: BU MİLLETİN GÖNLÜNDE YER EDİNDİNİZ Mİ BU MİLLET İFTİRALARA, YALANLARA PABUÇ BIRAKMAZ; SİZİ GÖNLÜNDEN ÇIKARMAZ

“Sevgili Kartallılar, benim canım hemşehrilerim… Kıymetli büyüklerim, değerli hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler… Değişimin mimarı gençler, geleceğimiz çocuklar… Hepinizi çok seviyorum. Sizlere en sıcak selamlarımı gönderiyorum. 10 ayı aşkın süredir, Silivri zindanlarında özgürlüğümden mahrum durumdayım. Beni sizlerden ayırmak istiyorlar ama başaramıyorlar. Bir arada olamasak da aklımız, gönlümüz bir. Demokrasi ve adalet mücadelemizde birlikteyiz. İBB’nin sizlere ulaşan her hizmetinde yanınızdayım. Bu milletin gönlünde yer edinmek zordur. Ama bir kez bu yeri edindiniz mi bu millet iftiralara, yalanlara pabuç bırakmaz, sizi gönlünden çıkarmaz. Sevginizi, desteğinizi her an yanımda hissediyorum. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum.

“SANDIKTAN ÇIKAN SONUCU BEĞENMEYİP, SEÇENİ DE SEÇİLENİ DE CEZALANDIRMAK BİZİM KİTABIMIZDA YAZMAZ”

Bugün KİPTAŞ Kartal Kaper Sitesi’nin anahtar teslim töreni gerçekleşiyor. Göreve geldiğimizde, İstanbul’un yıllardır çözümsüz kalan birçok sorununu çözdüğümüz gibi, dönüşüm süreci durma noktasına gelen Kaper Sitesi’nde de sorunları çözdük. Bunu şeffaflıkla, ortak akılla, iş birliğiyle yaptık. İstanbul Yenileniyor projemizle ranta değil, insan yaşamına öncelik verdik. Bu yaklaşımla uzlaşma sağladık ve dönüşüme başladık. Bugün de hemşehrilerimizi güvenli, konforlu ve çağdaş yuvalarıyla buluşturmanın mutluluğu içerisindeyiz. Tüm hak sahiplerine hayırlı, uğurlu olsun. Biz, göreve geldiğimiz ilk günden itibaren, hiç kimseyi ayırmadık. 39 ilçemize, 16 milyon İstanbulluya eşit hizmet anlayışıyla hareket ettik. Çünkü bizim millet iradesine saygımız var. İnsanları ‘bize oy veren, vermeyen’ diye ayırmak; bizim demokrasi anlayışımızda yok. Oy yoksa hizmet de yok diyenlerden olmadık, olmayız. Sandıktan çıkan sonucu beğenmeyip, seçeni de seçileni de cezalandırmak bizim kitabımızda yazmaz.

“ÇİRKİN İFTİRALARLA, KREŞLERİMİZİ KARALAMAYA ÇALIŞIYORLAR”

39 ilçemizin tamamında olduğu gibi, Kartal’da da birbirinden değerli hizmetleri hemşehrilerimizle buluşturduk. İSKİ ile Kartal’ın altyapısına 4 milyar TL yatırım gerçekleştirdik. Uğur Mumcu Sosyal Yaşam Merkezi’ni açtık. Bu merkezimizde; İBB Kadın, ÖZGEM Kısa Mola, Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi, İBB Ders Atölyesi, Sağlıklı Yaş Alma Merkezi, Şehit ve Gazi Yakınları Misafirhanesi birimlerimizde her yaştan hemşehrimize hizmet sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kartal’da, tam 7 Yuvamız İstanbul kreşimiz var. Biliyorsunuz; bugün çirkin iftiralarla, kreşlerimizi karalamaya çalışıyorlar. Bizi milletin gönlünden koparamadıkça, hizmetlerimizi hedefe koyuyorlar. Keşke kötülük düşünmeye harcadıkları yaratıcılıklarını, millete hizmet için kullansalar. Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri’ndeki özenli eğitim anlayışını, en iyi evlatlarını bize emanet eden anneler, babalar bilir.

“İSTANBUL’A HİZMET İÇİN ÖYLE BİR EKİP KURDUK Kİ…”

İBB tarihinde ilk kez, üniversite öğrencilerimiz için yurt hizmeti vermeye başladık. Öğrenciler, barınma ihtiyaçları için kimseye muhtaç kalmasın istedik. Kartal Mustafa Necati Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu’nda öğrencilerimize, güvenli ve konforlu barınma hizmeti sunuyoruz. Kartal’da 2 adet de İBB Ders Atölyesi açtık. Öğrencilerimiz, bu merkezlerimizde sınavlarına hazırlanıyorlar. Soğanlık Merkez Camii ve Meydanı ile inşaatı yarım kalan Yakacık Eyüp Sultan Camii’ni açtık. Kartal Cemevi’nin tadilatı çalışmalarını tamamladık. Neyzen Tevfik Meydanı’nı yeniledik. Kartal Yakacık Stadı’nı açtık. Biz, İstanbul’a hizmet için öyle bir ekip kurduk ki, bugün İBB tüm engelleme çabalarına rağmen hizmetlerini eksiksiz sürdürüyor. Başkanı ve üst düzey bürokratları siyasi tutsak edilmesine rağmen, hizmetlerde bir aksama yaşanmıyor.

“BÜYÜK BİR ÖZVERİYLE ÇALIŞAN YOL ARKADAŞLARIMA VE İBB EMEKÇİLERİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Kartal’da devam eden yatırımlarımız da en kısa sürede hemşehrilerimizle buluşacak. KİPTAŞ Kartal Metem Birlik Sitesi, Cevizli Yaşam Merkezi gibi önemli projeleri, yakın zamanda bitirip, tamamlayacağız. Büyük bir özveriyle çalışan yol arkadaşlarıma ve İBB emekçilerine teşekkür ediyorum. Başta kendisi de haksız yere tutsak edilen ve kentsel dönüşümde büyük başarılara imza atan KİPTAŞ Genel Müdürümüz Ali Kurt’a, aynı şevkle çalışan KİPTAŞ Genel Müdürümüz Gürkan Kaya’ya ve KİPTAŞ‘ın değerli emekçilerine şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Uyum ve iş birliği içerisinde çalıştığımız, Kartal’a çok değerli hizmetler sunan Gökhan Yüksel Başkanımıza sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. CHP Kartal İlçe Başkanımız Mert Polat’a ve ilçe örgütümüzdeki kıymetli yol arkadaşlarıma selamlarımı gönderiyorum.

“KOMŞU KOMŞUYA DÜŞMAN EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR”

Değerli Kartallılar; bugün Türkiye, çok büyük sorunlarla boğuşuyor. Tarihimizin gördüğü en derin ve en uzun süreli ekonomik krizin içerisindeyiz. Asgari ücretliler, emekliler, öğrenciler, emekçiler her geçen gün artan fiyatlarla baş başa kalıyor. Büyük bir yargı krizinin içerisindeyiz. Siyasallaşmış yargı eliyle, millet iradesi gasp ediliyor. Hukuk devleti olmanın temel ilkeleri, açıkça çiğneniyor. Milletin adalete olan inancı hiç kalmamış durumda. Büyük bir demokrasi krizinin içerisindeyiz. Özgür basın, yargı eliyle susturulmaya çalışılıyor, tüm muhalif sesler bastırılıyor. Kayyım siyasetiyle demokrasinin temeli olan sandık, baypas ediliyor. Büyük bir toplumsal krizin içerisindeyiz. Her alanda yaşanan eşitsizliklerle, ayrıştırıcı dille toplum kutuplaştırılıyor. Komşu komşuya düşman edilmeye çalışılıyor.

“HERKESİN EŞİT PAYDAŞ OLDUĞU, ADİL, ÖZGÜR VE ÜMİTLİ BİR YAŞAMI YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ”

Ama bu milletin tüm bu krizleri aşacak kudreti var. Biz, Genel Başkanım Sayın Özgür Özel’in liderliğinde, tüm sorunları milletimizle birlikte çözmeye hazırız. Bu toprakların binlerce yıllık birlikte yaşama alışkanlığını, barış ve huzur ortamını kimsenin bozmasına izin vermeyeceğiz. Cumhuriyetimizin getirdiği kazanımlarımızı, demokrasimizi sonsuza kadar koruyacağız. Bir avuç imtiyazlı kişinin, 85 milyona ait kaynakları talan etmesine artık izin vermeyeceğiz. Hak, hukuk, adalet mücadelemizi hep beraber sürdüreceğiz. Herkesin eşit paydaş olduğu, adil, özgür ve ümitli bir yaşamı yeniden inşa edeceğiz. Buna bütün kalbimle inanıyorum. Çünkü milletimi tanıyor, milletimi çok seviyorum. Her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı”

Konuşmaların ardından, sembolik olarak 5 aileye (Selma Şahin, Barış Uruş, Ergün Yıldırım, Ünsal Karaaslan, Eray Bozoğlu ve Filiz Yıldız) anahtarları, CHP Lideri Özel ve İBB Başkanvekili Nuri Aslan tarafından teslim edildi.