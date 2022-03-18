Ekrem İmamoğlu konuşuyor: İstanbul'da kar fırtınası etkisini arttırdı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yoğun kar yağışına ilişkin AKOM'da yaptığı açıklamada metro seferlerinin gece 2'ye kadar uzatıldığını duyurdu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yoğun kar yağışına ilişkin AKOM'da açıklama yaptı.
Yarın gün boyunca yoğun kar yağışının görüleceğini söyleyen İmamoğlu, metro seferlerinin uzatıldığını söyledi.
İmamoğlu ayrıca ''Kar yağışını bu sene için uğurlamış olacağız'' ifadelerini kullandı.
İMAMOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:
- 'Şu saat itibari ile en etkili yağışın yarın kar yağışı ile karşılacağız. Yarın gün boyu etkili bir kar yağışı söz konusu. Özellikle yetkili kurumların açıklamalarını takip etmelerini öneriyoruz.
- Araçla çıkılmaması, mümkün olduğu kadar toplu ulaşım kullanılmaması gerekiyor.
- Şu an trafik yoğunluğu yüzde 54. Kar yağışı ilerleyen saatlerde daha etkili olacak.
- Metro seferleri gece 2'ye kadar sürecek. İhtiyaç hallerinde İETT ek sefer koyacak.''
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