Ekrem İmamoğlu konuşuyor: İstanbul'da kar fırtınası etkisini arttırdı

18 Mart 2022 Cuma, 19:43

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yoğun kar yağışına ilişkin AKOM'da açıklama yaptı.

Yarın gün boyunca yoğun kar yağışının görüleceğini söyleyen İmamoğlu, metro seferlerinin uzatıldığını söyledi.

İmamoğlu ayrıca ''Kar yağışını bu sene için uğurlamış olacağız'' ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE: