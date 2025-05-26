Ekrem İmamoğlu'ndan 'Ali Asaf' mesajı: 'Benim için de balon uçurmanızı istiyorum'

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, sosyal medya platformu üzerinden, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve tutuklu CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun paylaşımına yer verdi.

Kansere karşı yürüttüğü mücadelede önemli bir başarıya ulaşan Ali Asaf için Sancaktepe’de binlerce kişi bir araya geldi ve bu kapsamda gökyüzüne binlerce balon uçurdu.

Ali Asaf için düzenlenen etkinliği değerlendiren İmamoğlu, Alper Yeğin aracılığıyla paylaştığı notunda şu ifadeleri kullandı:

"GÖZLERİM DOLU DOLU İZLEDİM"

"Sevgili Alper Yeğin kardeşim, Kıymetli Başkanım; Televizyonda gözlerim dolu dolu Ali Asaf yavrumuz için düzenlediğiniz, muhteşem kutlamayı izledim.

Belediye Başkanımız olarak toplumsal vicdanı, sevgiyi, saygıyı umudu sıcacık çocuk sevgisini herkese hissettiren bu buluşma için sana ve bütün ekibine yürekten teşekkür ediyorum.

Benim için Ali Asaf'a kocaman sarılmanı, özgür günlerimizde bizi buluşturmanı ve de yavrumuzla benim için de balon uçurmanızı istiyorum.

Sevgi ve saygılarımla."



