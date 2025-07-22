Ekrem İmamoğlu'ndan Bakırköy mitingine çağrı...

İBB Başkanı ve CHP’nin tutuklu adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Temmuz Çarşamba günü Bakırköy’de düzenlenecek “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi için çağrıda bulundu. Miting, saat 20.30’da Bakırköy Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

İMAMOĞLU’NDAN MESAJ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonların ardından gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu ve parti yöneticilerine destek amacıyla başlayan mitingler, CHP tarafından her hafta düzenli olarak sürdürülüyor. Saraçhane'de 7 gece süren nöbetin ardından mitingler, "Millet iradesine sahip çıkıyor" sloganıyla İstanbul’un farklı ilçelerinde Çarşamba günleri, diğer illerde ise hafta sonları yapılıyor.

Bu haftaki İstanbul mitinginin adresi Bakırköy olarak belirlendi. Mitingde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de konuşma yapacağı açıklandı.

Tutukluluğu 100 günü aşkın süredir devam eden Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla Bakırköy halkını mitinge davet etti. İmamoğlu, “Umut, bu milletin ta kendisidir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya bütün Bakırköylü hemşerilerimi davet ediyorum” ifadelerini kullandı.