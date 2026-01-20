Cumhuriyet Gazetesi Logo
20.01.2026 19:13:00
Ekrem İmamoğlu'ndan bayrak provokasyonuna tepki

CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mardin Nusaybin'de yaşanan Türk bayrağı provokasyonuna tepki gösterdi.

İmamoğlu şunları yazdı: 

"Bu milletin bayrak sevgisi başka milletlere benzemez. Bayrağımız, bu toprakların ortak değeridir.

Milletimizin birliğine, dirliğine karşı yapılan bu provokatif eylemi kınıyorum.

Şanlı bayrağımız, ilelebet dalgalanacaktır."

