Ekrem İmamoğlu'ndan bayrak provokasyonuna tepki

CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mardin Nusaybin'de yaşanan Türk bayrağı provokasyonuna tepki gösterdi.

İmamoğlu şunları yazdı:

"Bu milletin bayrak sevgisi başka milletlere benzemez. Bayrağımız, bu toprakların ortak değeridir.

Milletimizin birliğine, dirliğine karşı yapılan bu provokatif eylemi kınıyorum.

Şanlı bayrağımız, ilelebet dalgalanacaktır."

