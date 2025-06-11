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Ekrem İmamoğlu'ndan Cafer Mahiroğlu hakkında çıkartılan yakalama kararına tepki: 'Medyaya açık bir gözdağı'

Ekrem İmamoğlu'ndan Cafer Mahiroğlu hakkında çıkartılan yakalama kararına tepki: 'Medyaya açık bir gözdağı'

11.06.2025 21:04:00
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Haber Merkezi
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Ekrem İmamoğlu'ndan Cafer Mahiroğlu hakkında çıkartılan yakalama kararına tepki: 'Medyaya açık bir gözdağı'

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu hakkında çıkartılan yakalama kararına Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tepki gösterdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında, "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamasıyla yakalama kararı çıkarılmıştı.

Mahiroğlu, sosyal medya hesabından karara tepki göstermişti. Mahiroğlu, "Hiç tanımadığım ve hayatımda görmediğim birinin kurgulanmış yalan beyanları ve iftiraları üzerinden suçlanıyorum. Ne yapılmak istendiğinin farkındayım" ifadelerini kullanmıştı.

"MEDYAYA AÇIK BİR GÖZDAĞI"

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da karara tepki gösterdi.

İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Halk TV, 19 Mart darbesine karşı milyonlarca vatandaşımızın gösterdiği tepkiyi ekranlarına taşıdığı için cezalandırılmaya çalışılıyor. 

Cafer Mahiroğlu hakkında, tanımadığını söylediği birinin iftirasıyla yakalama kararı çıkarılması, gerçekleri söyleyen medyaya açık bir gözdağıdır. 

Halk TV halkın sesidir. Kumpaslarınızla halkın sesini susturamayacak, gerçekleri iftiracılarla örtemeyeceksiniz.

Milletimiz her şeyin farkındadır. Millet büyüktür, milletin sesi en güçlüdür."

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