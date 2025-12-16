Ekrem İmamoğlu’ndan duygulandıran 'Gülşah Durbay' paylaşımı

Seçilmiş İBB Başkanı ve CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a bir veda mesajı paylaştı.

İmamoğlu, paylaşımında ayrıca yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i de andı.

İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Sevgili Gülşah Başkanımız, hayata gözlerini yumdu.

Adaylığında bütün enerjisiyle çok çalışmaya hazır, kazandığında başarıyı mutlak yakalayacağından emin, üst seviyede hazırlığı ile genç bir siyasetçi ve kadın belediye başkanı görmüştüm karşımda.

Gülşah Başkanımız bizi yanıltmadı. Seçimi kazanırken; tevazusu, güleryüzü ile elde ettiği başarıyla, sonrasında Şehzadeler’de hemşehrileriyle kurduğu samimi diyalogla, hizmetleriyle, sevenlerini ve ona inananları hiç yanıltmadı.

Amansız hastalığa karşı büyük bir dirençle, cesaretle mücadelesini verdi. Ancak bu defa olmadı. Genç yaşta aramızdan ayrıldı.

Ferdi Zeyrek Başkanımız da zamansız vefatıyla bizi derinden üzmüştü. Kısa görev döneminde bu güzel topraklara çok özel duygular yaşattı. Vicdanı, iyiliği, komşu olmayı, iyi insan olmayı bize emanet ederek; milletimizin gücünün kaynağı olan bu büyük irfanı bize hatırlatarak on milyonların dualarıyla ebedi yolculuğuna uğurlandı.

Yine Manisa’da Gülşah Başkanımız hepimize; senlik benlik yapmadan, iyilikler eylemeyi, güzel söz söylemeyi, gülümsemeyi, bütün canlar hepimiz bu cennet vatanda bir ve birlikte olmayı, gencecik yaşta bize hatırlatarak, yine müthiş bir kalabalıkla ebedi aleme uğurlandı.

İyi ve güzel kalpli başkanlarımıza dua ediyoruz.

Ruhları şad olsun. Mekanları cennet olsun.

Uğurlar olsun."